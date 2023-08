"The Quail", die im Rahmen der Monterey Car Week veranstaltete Supercar-Parade, war diesmal ein Fest für Fans luftgekühlter Sechszylinder-Boxermotoren. Wer bei Ruf Automobile vorbeischaute, entdeckte dort das neue Modell namens Tribute mit 558 PS und maximal 750 Newtonmeter starkem 3,6-Liter-Twin-Turbo-Triebwerk (siehe Video unter diesem Absatz). Ein paar Meter weiter zeigte die US-Firma Gunther Werks seine neuesten Modelle. Darunter das Touring Turbo Edition Coupé, das ebenfalls einen luftgekühlten Sechszylinder-Boxer im Heck trägt, das Ruf-Pendant jedoch leistungsmäßig in einen dunklen Schatten stellt.

Hier kommt eine weitere Neuerung ins Spiel, die in Pebble Beach zusammen mit dem Touring Turbo Edition Coupé debütierte: Gunther Werks stellte eine neue Carbon-Motorabdeckung vor, die nicht nur das legendäre Entenbürzel-Design neu interpretiert. Mit seiner Formgebung optimiert der Flügel gleichzeitig die Sauerstoffzufuhr des Motors, indem er die Luft direkt zum flach angeordneten Kühler leitet. Hierbei handelt es sich übrigens um ein optionales Feature, das den Standard-Turboflügel ergänzt und in einer eigenen Tragetasche transportiert werden kann.

Darüber hinaus erkennen wir am in Pebble Beach im Sichtcarbon-Look gezeigten Touring Turbo Edition Coupé viel vom Tornado auf Porsche-993-Basis wieder, den Gunther Werks im vergangenen Jahr am selben Ort enthüllte. Dieser verfügt ebenfalls über die breite Carbon-Karosserie und dasselbe Frontschürzen-Design mit riesigen Lufteinlässen, die in den hinteren Seitenteilen eine nicht minder üppig dimensionierte Entsprechung finden. Die Fronthaube präsentiert einen großen Luftauslass, die Scheinwerfer tragen denselben Halo-Tagfahrlicht-Ring und die Heckleuchten ziehen sich – getoppt von einer schmalen Lichtleiste – 993-typisch als durchgängiges Band über die gesamte Fahrzeugbreite.