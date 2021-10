Honda Civic Type R Der scharfe Kompakte kommt 2022

Honda hat die elfte Generation des Civic bereits als Limousine und als Schrägheckmodell vorgestellt. In den USA geht der neue Civic bereits im Sommer 2022 an den Start. Im Herbst 2022 folgt dann auch der Aufschlag in Europa. Und der dürfte dann direkt vom Honda Civic Type R begleitet werden. Ein bereits erwischter Erlkönig deutete klar auf das Sportmodell hin. Jetzt schiebt Honda selbst erste offizielle Erlkönigbilder nach und kündigt den Civic Type R für 2022 an. Als Hinweis an den Wettbewerb erklären die Japaner zeitgleich, dass der Type R jetzt seine Nürburgring-Tests aufnehmen wird. Ob da wohl im Hintergrund schon ein neuer Nordschleifenrekord geplant wird?

Dicke Kotflügelbacken

Die Basis für den neuen Type R bildet die Schrägheckvariante mit der der großen Heckklappe. Wie die Teaserbilder zeigen, bekommt die an beiden Achsen weiter ausgestellte Radläufe, was auf eine breitere Spur schließen lässt. In den Radhäusern drehen sich offensichtlich weiter 20 Zoll große Felgen. dahinter ist wieder eine Brembo-Sportbremsanlage mit roten Sätteln zu erkennen. Ganz auf Sport ausgerichtet ist die neue Frontschürze mit vergrößertem unteren Lufteinlass und Rauten-Kühlergitter. Flankierend sind neue Bremsluftkanäle auszumachen.

Honda Dreier-Auspuff neu sortiert.

In der Heckansicht dominieren der wieder dreiflutig ausgelegte Zentral-Auspuff – wobei diesmal zwei kleinere Endrohre ein großes in der Mitte begleiten – sowie der aufgesetzte große Heckspoiler. Auch die Heckschürze trägt angedeutete Luftauslässe sowie ein großes Diffusorelement.

Weiter mit Turbovierzylinder

Herzstück des neuen Civic Type R dürfte der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner bleiben. Der leistete zuletzt 320 PS und stemmte 400 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle. Im Zuge des Leistungswettrüstens in dieser Klasse könnte die neue Generation hier geringfügig zulegen. Man munkelt von etwa 20 PS. Von Elektrifizierung keine Spur – der Type R dürfte der letzte neue Honda sein, der ohne sie auf die Straße kommt. Es bleibt beim Vorderradantrieb und wohl auch bei der manuellen Sechsgangschaltung. Für das Interieur erwarten wir wieder Sportsitze und die üblichen Sport-Accessoires.

Fazit

Honda bringt wohl zum Marktstart des neuen Civic in Europa auch gleich eine Type R-Variante an den Start. Die setzt weiter auf den bekannten Turbo-Vierzylinder mit gut 320 PS.