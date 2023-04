Honda e:NP2, e:NS2, e:N SUV Auto Shanghai 2023 Honda-Premieren auf der China-Messe

Ab 2035 will Honda in China ausschließlich Elektroautos zu verkaufen. Bis 2027 will die Marke zehn neue Elektroautos für den chinesischen Markt präsentieren. Produktion und Verkauf der ersten Modelle sollen Ende 2024 beginnen.

Honda ab 2040 elektrisch

Für das Jahr 2040 plant die Marke, weltweit ausschließlich Autos mit Elektroantrieb oder Brennstoffzelle zu verkaufen. Wie die Elektroautos der nächsten Generation aussehen könnten, zeigt der japanische Hersteller während der Auto Shanghai 2023 (18. bis 27. April) mit zwei Prototypen und einer Studie.

Honda e:N SUV: ab Ende 2024

Honda Die SUV-Studie e:N steht für eine neue Generation Elektroautos von Honda.

Mit dem e:N SUV zeigt Honda die Studie einer neuen Generation von Elektroautos, deren Produktion und Verkauf Ende 2024 starten soll. Es soll unter anderem eine Art nahezu futuristischer Intelligenz bieten; die Marke kündigt ein neues Connect-Betriebssystem an, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Honda verspricht Fahrfreude, einen klug gestalteten Innenraum und umfangreiche Assistenzsysteme. Der e:N SUV basiert auf der neuen "e:N Architecture W". Technische Details gibt es noch nicht.

Honda e:NP2 und e:NS2

Dynamik, Intelligenz und Schönheit verspricht Honda für die zweite Generation seiner e:N-Elektroautos. Die Autos sollen ein Honda-typisches Fahrerlebnis bieten. Der Innenraum soll aufgeräumt und übersichtlich gestaltet sein und mit Honda Connect 4.0 neue Funktionen bieten.

Honda Der e:NS2 Prototyp soll markentypische Fahrfreude mit Nutzwert kombinieren.

Das Design soll schlanke Elemente klassischer Limousinen mit dem Nutzwert von SUV kombinieren. Die beiden Prototypen von der Auto Shanghai 2023 zeigen unterschiedliche Ausprägungen dieses Anspruchs: Der e:NP2 ist eher sachlich und futuristisch gestaltet, der e:NS2 soll stärker Emotionen ansprechen.

Fazit

Honda zeigt auf der Auto Shanghai 2023 zwei Prototypen und eine Studie zur elektrischen Zukunft der Marke. Bis 2040 sollen weltweit alle neuen Autos der Marke elektrisch oder mit einer Brennstoffzelle fahren. In China soll fünf Jahre eher Schluss sein mit neuen Verbrennerautos. Die markentypische Fahrfreude soll dabei erhalten bleiben.