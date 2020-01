Hyundai Kona Elektro Acht Jahre Garantie für Elektro-SUV

Hyundai bietet für den Kona Elektro eine Acht-Jahres-Garantie für das Modelljahr 2020 an. Das neue Garantiepaket ergänzt die bisherige Herstellergarantie von fünf Jahren ohne Kilometerbegrenzung.

In Zusammenarbeit mit Real Garantie verlängert sich die Garantie um weitere drei Jahre – ebenfalls ohne Kilometerbegrenzung. Diese Anschlussgarantie gilt ausschließlich für Exemplare des Hyundai Kona Elektro ab dem Modelljahr 2020, die bei einem autorisierte deutschen Hyundai-Vertragshändler gekauft wurden. Sie tritt rückwirkend für das Erstzulassungsdatum 1.1.2020 in Kraft.

Mobilitätsgarantie und Batteriegarantie auch für acht Jahre

Neben der neuen Garantie gewährt der koreanische Autobauer eine Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst für ebenfalls acht Jahre sowie fünf Sicherheits-Checks in den ersten fünf Jahren. Auch für die Batterie gilt eine Acht-Jahres-Garantie; sie ist jedoch auf 160.000 Kilometer begrenzt. Nach Angaben von Hyundai bleibt die verlängerte Garantie auch beim Verkauf des Fahrzeugs innerhalb der acht Jahre bestehen.

Der Hyundai Kona Elektro kostet in der Basisausführung ab 34.400 Euro – das Top-Modell mit dem Premium-Paket steht ab 48.000 Euro in der Preisliste. Auch im Modelljahr 2020 gibt es den Kona Elektro in zwei Versionen. Die Basisvariante leistet 100 kW (136 PS) und verfügt über eine 39,2 Kilowattstunden große Batterie, die eine WLTP-Reichweite von 289 Kilometern ermöglicht.

Das Top-Modell bietet einen 150 kW (204 PS) starken E-Motor und eine 64 Kilowattstunden große Batterie, die einen Aktionsradius von 449 Kilometern gewährleisten soll. Hier ist fortan serienmäßig ein 11-kW-Onboard-Charger installiert, der die Ladezeiten um 30 bis 50 Prozent verringern soll.