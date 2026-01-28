Hyundai i10-Restbestände in Deutschland: Sollte man jetzt zuschlagen?

Hyundai hat den i10, einen der letzten erschwinglichen Kleinwagen auf dem Markt, zum Jahreswechsel 2025/2026 eingestellt. Die Produktion im türkischen Werk Izmit wurde bereits im November 2025 beendet, um Kapazitäten für die Elektroautoproduktion freizugeben. Der i10 war zuletzt mit drei Benzinmotoren (63, 79 und 90 PS) erhältlich und wurde zuletzt 2024 einer Modellpflege unterzogen. Die Preise reichten von 16.990 Euro für die Basisversion bis zu 22.190 Euro für die Top-Variante.

Preisvergleich: Deutschland, Österreich und Frankreich Restbestände des Hyundai i10 sind noch über den Handel verfügbar, und die Preise variieren stark je nach Land. In Österreich wird der i10 aktuell zu einem Aktionspreis ab 12.990 Euro angeboten, allerdings mit bestimmten Auflagen. In Frankreich hingegen liegt der Einstiegspreis bei 20.550 Euro. Diese Unterschiede zeigen, dass es sich lohnen kann, die Preise in verschiedenen Ländern zu vergleichen, bevor man sich für einen Kauf entscheidet.

Hyundai Inster: Die elektrische Alternative Hyundai positioniert den vollelektrischen Inster als Alternative zum i10. Der Inster bietet eine Reichweite von bis zu 370 km (WLTP) und ist mit moderner Technologie wie einer 360°-Kamera und einer Vehicle-to-Load-Funktion ausgestattet. Die Preise beginnen bei 23.900 Euro, was ihn deutlich teurer macht als den i10. Dennoch könnte der Inster für Käufer interessant sein, die auf ein emissionsfreies Fahrzeug umsteigen möchten.

Technische Unterschiede und Zielgruppen Während der i10 ein klassischer Kleinwagen mit Verbrennungsmotor ist, richtet sich der Inster an eine umweltbewusste Zielgruppe, die bereit ist, mehr für ein Elektrofahrzeug zu zahlen. Der Inster bietet zudem Vorteile wie geringere Betriebskosten und eine umfangreiche Garantie auf die Batterie. Allerdings ist der höhere Einstiegspreis ein Hindernis für viele potenzielle Käufer.