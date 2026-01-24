Jeep Avenger Black Edition im Datencheck: Wer profitiert?

Die Jeep Avenger Black Edition macht ihrem Namen alle Ehre: Mit einer schwarz lackierten Karosserie, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz und abgedunkelten Scheiben im Fond setzt sie auf ein durchgängig dunkles Erscheinungsbild. Auch im Innenraum dominiert Schwarz, etwa beim Mittelkonsolenrahmen und den Stoff-Sitzbezügen. Ergänzt wird das Design durch kleine Lichtakzente wie die Nebelscheinwerfer.

Zur erweiterten Serienausstattung gehören das Selec-Terrain-System mit sechs Fahrmodi, eine Bergabfahrkontrolle und ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument. Optional können Käufer ein JBL-Premium-Soundsystem und ein Winterpaket mit beheizbaren Sitzen und Frontscheibe hinzufügen.

Antriebsoptionen und Preise Die Black Edition ist in zwei Antriebsvarianten erhältlich: als E-Hybrid und als Elektroversion. Der Einstiegspreis für den E-Hybrid liegt bei 30.650 Euro, während die Elektrovariante ab 40.850 Euro erhältlich ist. Der Aufpreis gegenüber der Basisausstattung beträgt jeweils 350 Euro. Beide Varianten bieten eine Kombination aus Effizienz und Leistung, die sowohl für den Stadtverkehr als auch für längere Fahrten geeignet ist.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Vergleich zu anderen Modellen im B-SUV-Segment punktet die Black Edition mit ihrer umfangreichen Serienausstattung und den vielseitigen Antriebsoptionen. Während viele Konkurrenten entweder auf reine Elektroantriebe oder konventionelle Motoren setzen, bietet Jeep mit dem E-Hybrid und der Elektroversion eine größere Auswahl. Auch das Design hebt sich durch die konsequent dunkle Gestaltung von der Masse ab.

Zielgruppe und Marktstrategie Die Black Edition richtet sich an Käufer, die Wert auf ein stilvolles Design und moderne Technik legen. Mit ihrer Kombination aus Optik, Ausstattung und Antriebsvielfalt spricht sie sowohl junge Stadtbewohner als auch technikaffine Familien an. Jeep setzt mit der Black Edition auf eine klare Positionierung im wachsenden B-SUV-Segment und unterstreicht damit seine Strategie, stilvolle und vielseitige Fahrzeuge anzubieten.