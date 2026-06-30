Kia PV5 Passenger: Der perfekte Familien-Van?

Der Kia PV5 Passenger überzeugt durch eine Vielzahl technischer Innovationen, die ihn zu einer attraktiven Wahl im Segment der Elektro-Vans machen. Besonders hervorzuheben ist der neue 22-kW-Onboard-Charger, der optional erhältlich ist. Diese Technologie ermöglicht deutlich kürzere Ladezeiten an Wechselstrom-Ladesäulen. Während bisherige Modelle mit einem 11-kW-Bordlader ausgestattet waren, halbiert sich durch den neuen Lader die Ladezeit nahezu. Laut Herstellerangaben wird diese Option für die sechs- und siebensitzigen Varianten ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar sein, während der Fünfsitzer Anfang 2027 nachzieht.

Ein weiteres Highlight ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), die es ermöglicht, externe Geräte wie Laptops oder Küchengeräte mit bis zu 3,6 kW Leistung zu betreiben. Diese Funktion ist vor allem für Camping-Enthusiasten oder den gewerblichen Einsatz von großem Nutzen.

Flexibilität durch variable Sitzkonfigurationen Mit den neuen Varianten als Sechs- und Siebensitzer erweitert Kia das Einsatzspektrum des PV5 erheblich. Die Sitzanordnung im Sechssitzer folgt dem Layout 1-2-3, während der Siebensitzer im Format 2-2-3 konfiguriert ist. Beide Modelle bieten großzügige Platzverhältnisse dank der E-GMP.S-Plattform, die einen ebenen Fahrzeugboden ermöglicht.

Besonders praktisch sind die serienmäßigen Schiebetüren auf beiden Seiten sowie eine niedrige Einstiegshöhe von nur 399 Millimetern. Diese Merkmale erleichtern den Zugang zum Innenraum erheblich – ein Vorteil sowohl für Familien als auch für gewerbliche Nutzer wie Shuttle-Dienste.

Verbesserte Ladeleistung und Reichweite Der PV5 wird mit zwei Batteriegrößen angeboten: einer Kapazität von 51,5 kWh sowie einer größeren Variante mit 71,2 kWh. Letztere ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 412 Kilometern beim Fünfsitzer-Modell. Beide Akkus unterstützen Schnellladen mit bis zu 150 kW Leistung an Gleichstrom-Ladesäulen, wodurch eine Ladung von zehn auf achtzig Prozent in rund dreißig Minuten möglich ist.

Für den täglichen Gebrauch in urbanen Gebieten stellt der neue Onboard-Charger eine wesentliche Verbesserung dar: An einer geeigneten AC-Ladestation kann das Fahrzeug künftig schneller geladen werden – ein klarer Vorteil für Nutzer ohne Zugang zu DC-Schnellladern.

Marktstart und Preisgestaltung Die Preise des Kia PV5 beginnen bei 38.390 Euro für den Fünfsitzer mit kleiner Batterie in der Basisausstattung Essential. Der Sechssitzer startet bei 41.540 Euro in der Plus-Version, während der Siebensitzer ab 40.190 Euro erhältlich ist. Für die größere Batterie wird jeweils ein Aufpreis von 4.000 Euro fällig.

Neben den wettbewerbsfähigen Preisen bietet Kia eine umfangreiche Serienausstattung an, darunter LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik sowie ein modernes Infotainmentsystem mit einem zentralen Touchscreen-Display.