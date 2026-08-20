Kia Sportage leasen: ab 197,77 € monatlich ohne Anzahlung (Privat)

Unter der Haube des Kia Sportage 1.6 T‑GDI steckt ein 1,6‑Liter‑Turbobenziner mit 150 PS, geschaltet wird manuell. Es handelt sich bei dem Angebot um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeug. Laut Inserat ist der Wagen ab November 2026 verfügbar.

Neben der Monatsrate sollten Interessenten die ausgewiesenen Einmalkosten für Überführung und Zulassung unbedingt mit einplanen.

Die Kosten im Detail Die beworbenen 197,77 Euro pro Monat gelten für 36 Monate bei 5.000 km/Jahr. Das ist für einen SUV dieser Größe eher ein "Wenigfahrer"-Setup. Praxisnäher dürfte für viele die Variante mit 10.000 km/Jahr sein – die lässt sich im Angebot auswählen und resultiert in einer Monatsrate von 237 Euro (ebenfalls 36 Monate, ohne Anzahlung).

Wichtig: Zusätzlich zur Rate fallen Einmalkosten an, die man für einen fairen Vergleich auf die Monatsrate umlegen sollte. Im Inserat sind das 1.390 Euro Überführung plus 209 Euro Zulassung, zusammen 1.599 Euro.

So sieht die Rechnung aus (36 Monate):

5.000 km/Jahr

Monatsrate: 197,77 €

Raten gesamt: 7.119,72 € (36 × 197,77 €)

(36 × 197,77 €) Einmalkosten: 1.599 €

Effektive Monatskosten inkl. Einmalkosten: (7.119,72 € + 1.599 €) / 36 = 242,19 € pro Monat 10.000 km/Jahr

Monatsrate: 237,00 €

Raten gesamt: 8.532,00 € (36 × 237,00 €)

(36 × 237,00 €) Einmalkosten: 1.599 €

Effektive Monatskosten inkl. Einmalkosten: (8.532,00 € + 1.599 €) / 36 = 281,42 € pro Monat Mehr als 10.000 km/Jahr lässt sich in der aktuell verfügbaren Konfiguration auf der Website nicht auswählen – wer deutlich mehr fährt, müsste also entweder ein anderes Angebot suchen oder vorab klären, ob der Anbieter alternative Kilometerpakete anbietet.

Das Auto zum Angebot Der Kia Sportage zählt zu den etablierten Kompakt-SUV und zielt auf Käufer, die erhöhte Sitzposition, Familientauglichkeit und moderne Assistenzsysteme wünschen.

Zur Ausstattung im Core-Paket gehören laut Inserat u. a. Klimaautomatik/Klimaanlage, Sitzheizung vorn und beheizbares Lenkrad, Tempomat, Navigation, Android Auto/Apple CarPlay, volldigitales Kombiinstrument, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfen vorn/hinten plus Rückfahrkamera sowie Assistenzsysteme wie Notbremsassistent und Spurhalteassistent.