Lancia Ypsilon 2021 Wieder ein Facelift für den Kleinen

Mit dem Lancia Ypsilon ist es ein bisschen wie mit einer alternden Diva. Er rettet sich von Jahr zu Jahr und versucht sich dabei durch etwas Kosmetik und auffrischende Maßnahmen jung zu halten. Offenbar durchaus mit Erfolg, denn der Ypsilon, der seit Jahren ganz allein die Lancia-Fahne hochhalten muss und seit 2017 nur noch in Italien angeboten wird, schafft es auf seinem Heimatmarkt auch im Jahr 2020 wieder auf Rang zwei der Neuzulassungen mit über 43.000 verkauften Einheiten.

Während Branchenkenner schon lange über das endgültige Aus der Marke spekulieren, scheint Lancia im neuen Stellantis-Konzernverbund durchaus wieder eine Zukunft zu haben. Zumindest plant der neue Großkonzern, Lancia zusammen mit Alfa Romeo und DS in einen Premium-Verbund zu packen.

Wieder ein bisschen schicker

Lancia Im Rahmen der Modellpflege erhält der Lancia Ypsilon ein aufgefrischtes Infotainment-System.

Doch zurück in das Jetzt und Hier. Zum Modelljahr 2021 tritt der Lancia Ypsilon ein weiteres Mal modellgepflegt an. Aus stilistischer Sicht verleiht ein neuer Kühlergrill in Kombination mit den neuen LED-Tagfahrleuchten dem Ypsilon ein frisches Gesicht. Auf technischer Seite bringen den Ypsilon ein neues Infotainment-System mit Sieben-Zoll-Touchscreen, Apple Carplay und Android Auto sowie auf die Abgasnorm Euro 6D-Final aktualisierte Motoren auf Stand. Ein verbesserter Innenraumfilter hält die Luft noch reiner, äußerlich wurden alle Chromteile satiniert. Die erweiterte Farbpalette für den Kleinwagen bietet den neuen Ton Elegant Blue. Neu für den Innenraum sind die Optionen Gold und Silber, die sich in Bezugsstoffen und Applikationsauswahl unterscheiden. In beiden Fällen sollen dabei mehr Recycling-Materialien zum Zuge kommen.

Angeboten wird der aufgefrischte Lancia Ypsilon in Italien und nur dort ab Ende Februar zu Preisen ab 9.500 Euro. Auf der Motorenseite stehen ein 1,2-Liter Benzin/LPG-Motor mit 69 PS, ein 0,9 Liter Twinair-Benzin/CNG-Motor mit 70 PS sowie ein Einliter-Dreizylinder Benzin-Hybrid mit 70 PS zur Wahl.

Umfrage 1011 Mal abgestimmt Sollte es den Lancia Ypsilon auch wieder in Deutschland geben? Ja, schickes Auto! Nein, geht gar nicht! mehr lesen

Fazit

Lancia hält eisern am Kleinwagen Ypsilon fest. Der wird zwar nur noch in Italien verkauft, aber offensichtlich reichen die Stückzahlen, dass sich das Modell rechnet. Jetzt gibt es erneut eine kleine Modellpflege.