Lexus Electrified SUV Concept Großer Elektro-SUV mit scharfer Kante

Die japanische Luxusmarke setzt für Ihre Elektro-Zukunft auch wieder auf einen bunten Mix aus Sportwagen, Cabrios, Crossovern und SUV. Neben dem Lexus RZ 450e, der noch 2022 an den Start gehen wird, gesellt sich auch in den nächsten Jahren ein SUV über der RZ-Baureihe dazu. Dieses Modell visualisiert Lexus mit dem Electrified SUV Concept.

Sieben Sitze und Elektro-Türgriffe

Der Full-Size-SUV, der vermutlich als Siebensitzer an den Start geht, zeigt an der Front das neue Lexus-Gesicht mit der zugespitzten Front und den schmalen tief liegenden Scheinwerfereinheiten. Kräftige Sicken schmieden einen konturierten Offroader mit einer leicht gebogenen Motorhaube und einer hohen Gürtellinie. Dank der abgedunkelten Säulen erscheint das Fensterband durchgehend. Die Kotflügel mit großen Leichtmetallrädern wirken mächtig.

Die fast gerade verlaufende untere Fensterlinie und die nur leicht gebogenen Dachlinie schaffen ein kastiges und zugleich elegantes Design. Den Abschluss bildet ein Dachkantenspoiler, eine steil stehende Heckscheibe sowie ein zerklüfteter Stoßfänger. Die niedrigen Heckleuchten ragen extrem weit in die Kotflügel hinein und sind in einem schmalen Band verbunden. Augenfällig: Wie schon bei den anderen Lexus-Studien sind auch beim Electrified SUV Concept die Türgriffe des Viertürers in die Karosserie bündig eingelassen – sie öffnen sich elektrisch.

Full-Size-SUV auf E-TNGA-Basis

Unter der Karosserie kommt vermutlich die vom Toyota-Konzern verwendete E-TNGA-Plattform zum Einsatz. Die trägt neben dem Toyota BZ4X auch den Lexus RZ 450e. Entsprechend dürfte der Full-Size-SUV in der Serie mit einer Akku-Kapazität von 71,4 kWh sowie einer Reichweite von bis zu 450 Kilometer an den Start gehen. Ist Allrad gefragt, was bei dem SUV dieser Größe als gesetzt gilt, kommen zu dem 150 kW starken E-Frontmotor noch ein 80 kW starkes Pendant an der Hinterhand dazu.

Lexus will bis 2030 das komplette Modellportfolio auf Elektroautos umstellen und strebt in den drei wichtigsten Märkten China, USA und Europa eine E-Verkaufsquote von 100 Prozent an. Global sollen der Absatz eine Million Elektroautos betragen.

Umfrage 7626 Mal abgestimmt Ist Lexus für Sie eine Luxusmarke? Ja, die sind schick, top ausgestattet und hervorragend verarbeitet. Nein, zu klassischen Oberklasse-Fahrzeugen gibt es da schon noch einen spürbaren Abstand. mehr lesen

Fazit

Lexus setzt auch für die Elektro-Zukunft auf SUV und positioniert über dem RZ 450e noch einen Full-Size-SUV auf gleicher Basis. Die Studie Electrified SUV Concept gibt einen ersten Ausblick auf das, was die Japaner planen – und das ist expressiv und alles andere als konservativ.