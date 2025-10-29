Lexus LS Concept: Luxus-Van mit 6 Rädern? Die meinen das ernst!

Auf der Japan Mobility Show 2025 hat Lexus einen umfassenden Wandel seiner Markenidentität vorgestellt. Unter dem Motto "Discover" plant die Marke, künftig über das klassische Auto-Angebot hinauszugehen und sich stärker als "Anbieter von individuellen Lebensstilen, Dienstleistungen und Erlebnissen" zu positionieren. Dieser Richtungswechsel ist Teil einer Neuordnung innerhalb des Toyota-Konzerns, die Lexus größere gestalterische Freiheit verschafft. Mit der neu eingeführten Ultra-Luxus-Marke Century wird der Freiraum für Lexus größer.

Luxus-Raumkreuzer Den Auftakt zu dieser Neuausrichtung markiert das Weltdebüt des Lexus LS Concept auf der Japan Mobility Show. Das Konzeptfahrzeug interpretiert den traditionsreichen Namen LS, bislang Synonym für die Luxuslimousine der Marke (Luxury Sedan), auf neue Art. Die Abkürzung soll nun für "Luxury Space" stehen. Und Platz gibt es in dem Konzeptauto tatsächlich reichlich.

Das Design darf man für Van-Verhältnisse als spektakulär bezeichnen. Ab der Front steigt die Linie nahtlos bis zum Dach an. Im Heckbereich läuft die gerade Linie dann in einem Knick nach unten. Spektakulär ist allerdings der Unterbau. Der extrem lange Van stützt sich im Heck auf vier Räder, eine Konfiguration, die man sonst nur von Lkw kennt. Noch kurioser: Die Hinterräder sind erheblich kleiner als die mächtigen Vorderräder.

Welchen speziellen Vorteil ein Dreiachser-Layout für einen Luxus-Van bringen soll, verrät Toyota zur Premiere nicht. Ebenso wenig gibt es irgendwelche technischen Details zu dem kühnen Konzept. So lässt sich nur spekulieren – kommt er, wenn ja in ähnlicher Form, mit welchem Antrieb? Toyota schweigt eisern. Wir tippen jedenfalls auf Elektroantrieb und einen Vertrieb vor allem in asiatischen Ländern, wo Großraum-Vans als Chauffeur-Fahrzeug durchaus gefragt sind.

Abgefahrene Ideen Der Blick in den holzgetäfelten Innenraum zeigt einige abgefahrene Ideen. Die Vordersitze stehen eng beieinander, formen fast eine Sitzbank. Nicht nur "fast" gibt es eine Sitzbank in der zweiten Reihe, die für zwei Passagiere ausgelegt ist. Vorteil dieser Ausführung: Die Sitzbank lässt sich zu einer Liegefläche umlegen, in der keine störenden Kanten oder Absätze vorhanden sind. Das wirkt schon ziemlich bequem.

In der dritten Sitzreihe befinden sich wiederum drei klappbare Einzelsitze. Die Sitzbank der zweiten Reihe ist auf einer Art Drehteller montiert und kann so umgeschwenkt werden, eine kleine Lounge entsteht.