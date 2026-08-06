Abt Audi RS3 630: Hier eskaliert der Fünfzylinder

Abt Sportsline aus Kempten im Allgäu feiert seinen 130. Firmengeburtstag mit drei besonders exklusiven Sondereditionen. Eines davon ist der RS3 630, der natürlich auf dem Fünfzylinder-Kompaktsportler Audi RS3 aufbaut.

630 PS aus dem Fünfzylinder Im RS3 630 erreicht der 2,5-Liter-Turbofünfzylinder ein ganz neues Leistungsniveau. Die Kombination aus größerem Turbolader, neuem Ladeluftkühler und optimierter Motorsteuerung wird hier noch um eine Wasser-Ethanol-Einspritzung, dem sogenannten IWI-System, ergänzt. Diese indirekte Wasser-Ethanol-Einspritzung senkt die Temperatur im Brennraum, was wiederum die Gemischbildung optimiert und die Leistung dauerhaft auf einem hohen Niveau hält. Aktiviert wird das IWI-System und damit die volle Leistung über die "myABT"-App, oder auch direkt über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Mit IWI schwingt sich der Fünfzylinder zu 630 PS und 700 Nm Drehmoment auf. Die Höchstgeschwindigkeit des RS3 630 liegt bei 300 km/h.

Carbon außen, Logos innen Nachgelegt wurde auch bei der Optik. Ein aus Carbon gefertigtes Aerodynamikpaket in Schwarz glanz unterstreicht den sportlichen Anspruch. Der Frontspoiler inklusive Frontblades trägt das "RS3 630" Logo, während der Heckschürzeneinsatz mit der passenden Emblemplakette den Auftritt am Heck abrundet. Neu am Heck sind auch die mattschwarz gehaltenen zwei Doppelendrohre mit einem Durchmesser von jeweils 95 Millimetern.

Damit die enorme Leistung auch auf der Straße ankommt, verbaut Abt ein voll einstellbares Gewindefahrwerk in Kombination mit neuen Sportstabilisatoren an beiden Achsen. Die Radhäuser zeigen sich mit 20 Zoll großen Abt High Performance HR20-Schmiedefelgen in Satingold gefüllt. Den Fahrbahnkontakt halten Reifen in der Dimension 245/30.

Punkten mit exklusiven Details darf der RS3 630 auch im Interieur. Die Sportsitze und die Mittelarmlehne werden individuell bestickt mit Abt-Logos und einem Jubiläumsemblem. Die Einstiegsleisten tragen wie auch die Sonderfußmatten einen RS3 630-Schriftzug. Selbst die Türeinstiegsbeleuchtung projiziert diesen Schriftzug. Abgerundet wird die Jubiläumsausstattung mit einer Start-Stop-Schalterkappe sowie einer Emblemplakette "1 of 30" auf dem Armaturenbrett.

Auflage und Preise Gebaut werden vom Abt RS3 630 nur 30 Exemplare. Der Preis für das Jubiläumspaket liegt bei 58.000 Euro, zuzüglich 9.500 Euro für die Montagekosten. Einen passenden RS3 müssen Kunden mitbringen oder bei Abt zusätzlich erwerben. Der Grundpreis für den Audi-Kompaktsportler als Sportback liegt aktuell bei 68.500 Euro. Für das Gesamtpaket werden also 136.000 Euro fällig.