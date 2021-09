Sondermodelle Mercedes-Maybach Edition 100 Fragen Sie nicht nach dem Preisvorteil!

Normalerweise wird ein Sondermodell mit zusätzlicher Ausstattung und eventuell etwas Sonderlack aufgewertet und zum günstigeren Paketpreis limitiert angeboten. Was aber tun, wenn man ein Sondermodell auf Basis eines Mercedes-Maybach gestalten soll, dem eh schon die Opppulenz aus allen Karosserieritzen quillt?

Mercedes hat sich folgendermaßen aus der Affäre gezogen: Von den Edition 100-Modellen auf Basis des Maybach GLS und der Maybach S-Klasse werden passend zum Jubiläum nur jeweils 100 Exemplare aufgelegt. Erste Vorgabe erfüllt.

Sonderlack und Sonderleder

Beide Baureihen zeigen sich in den Farbtönen Hightechsilber/Nautikblau von Hand lackiert und tragen beim Lederinterieur in Designo kristallweiß/silbergrau pearl ein Sonderdesign. Kriterium zwei erfüllt. Damit auch jeder Außenstehende die Maybach-Modelle auch als etwas Besonderes erkennt, schmücken die C-Säule der S-Klasse und die D-Säule des GLS jeweils Sonderlogos mit Edition 100-Schriftzug. Ein entsprechender Schriftzug findet sich auch an den Nabendeckeln der Schmiedefelgen in exklusivem grauen Finish sowie an diversen Ablagen und den beleuchteten Einstiegsleisten im Interieur.

Mercedes Die Lederlandschaft in den Editions-Modellen kommt mit einem besonderen Design.

Sollten die besonderen Maybach-Modelle nicht regelmäßig von ihrem Besitzer bewegt werden, so hilft ein zusätzliches Carcover mit Maybach-Logo das edle Teil vor schnödem Staub zu schützen. Fahrzeugschlüssel und Papiere überdauern diese Zeit des Nichtstuns in einem exklusiven Lederkoffer in Aktentaschengröße. Den Koffer selbst darf der Käufer in kristallweißem oder schwarzen Leder ordern.

Zum Auto gibt es von zahlreichen Exklusivpartnern zudem Accessoires wie diamantbesetzte Füllfederhalter oder Champagnerkelche mit eigens kreierter Gravur. Auch die sind streng in ihrer Auflage limitiert.

Die Edition 100 wird ab Anfang 2022 in den ersten Märkten bei den Händlern verfügbar sein, weitere Märkte folgen im Verlauf des Jahres. Bestellungen für die limitierte Sonderserie werden ab dem vierten Quartal 2021 entgegengenommen. Preise nennt Mercedes-Maybach nicht. Unser Tipp: Auf einen Preisvorteil dürfen Maybach-Käufer aber wohl nicht hoffen.

Fazit

Mercedes feiert Maybach-Geburtstag und legt dazu die Edition-100-Modelle von GLS und S-Klasse auf. Mehr als Sonderlack und Sonderleder sowie ein paar Plaketten bieten die aber nicht. Tja, was soll man bei einem Maybach auch noch drauflegen? Andererseits bekommt der Kunde bei jedem Brot-und-Butter-Sondermodell mehr geboten.