Mercedes-AMG CLA 45 mit Nordschleifenrekord: Klassenbester, aber nur in eigener Klasse

Unter dem Titel "Klassenbester auf der Nürburgring-Nordschleife" verkündet Mercedes eine Rundenzeit von 7:32.070 Minuten für den Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+. Gefahren wurde die Bestzeit mit der 680 PS starken Elektro-Limousine am 28. Juli 2026 von Kevin Berger.
Allein in neuer Klasse
Nürburgring-Kennern dürfte die Ansage "Klassenbester" Fragezeichen auf die Stirn treiben. In welcher Klasse soll denn der AMG die Bestzeit eingefahren haben? Vom Format gehört der CLA in die Nürburgring-Rekordkategorie Kompaktklasse. Dort steht aber der BMW M2 CS mit einer Zeit von 7:25.534 Minuten an der Spitze des Klassements. Schnellster in der Kompaktklasse ist der elektrische AMG damit nicht. Licht ins Dunkel bringt eine Anfrage bei AMG. Der CLA ist schon schnellster in seiner Klasse, allerdings in einer Klasse die es noch gar nicht gibt. Der elektrische CLA hält mit seiner Rundenzeit den Bestwert in der neuen Klasse "Kompaktautos mit E-Antrieb", die offiziell erst Ende August 2026 kommuniziert wird. Zudem ist dies Klasse eine Untereinstufung in der bekannten Kompaktklasse. Darüber hinaus ist der elektrische CLA auch bislang das einzige Auto, das unter dieser Einstufung eine Rekordfahrt auf der Nordschleife gewagt hat.
Der BMW M2 CS ist schneller
Die Ansage "Klassenbester auf der Nürburgring-Nordschleife" stimmt also, aber mit der Einschränkung, dass der AMG bislang konkurrenzlos in einer ganz neuen Klasse angetreten ist. Nach den absoluten Kompaktklasse-Zeiten sortiert sich der AMG CLA hinter dem bereits erwähnten 530 PS starken BMW M2 CS und knapp vor dem Audi RS3 (7:33.123 Minuten) mit 400 PS ein. Das bislang schnellste Serien-Elektroauto auf der Nordschleife ist übrigens der Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey Kit, der für die 20,8 Kilometer nur 6:55.533 Minuten benötigte.
Vorläufig wurde der AMG vom Nürburgring in die Klasse Prototypen/Vorserienmodelle eingestuft. Hier belegt er allerdings den letzten Platz.