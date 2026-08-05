Mercedes-AMG CLA 45 mit Nordschleifenrekord: Klassenbester, aber nur in eigener Klasse

Allein in neuer Klasse

Nürburgring-Kennern dürfte die Ansage "Klassenbester" Fragezeichen auf die Stirn treiben. In welcher Klasse soll denn der AMG die Bestzeit eingefahren haben? Vom Format gehört der CLA in die Nürburgring-Rekordkategorie Kompaktklasse. Dort steht aber der BMW M2 CS mit einer Zeit von 7:25.534 Minuten an der Spitze des Klassements. Schnellster in der Kompaktklasse ist der elektrische AMG damit nicht. Licht ins Dunkel bringt eine Anfrage bei AMG. Der CLA ist schon schnellster in seiner Klasse, allerdings in einer Klasse die es noch gar nicht gibt. Der elektrische CLA hält mit seiner Rundenzeit den Bestwert in der neuen Klasse "Kompaktautos mit E-Antrieb", die offiziell erst Ende August 2026 kommuniziert wird. Zudem ist dies Klasse eine Untereinstufung in der bekannten Kompaktklasse. Darüber hinaus ist der elektrische CLA auch bislang das einzige Auto, das unter dieser Einstufung eine Rekordfahrt auf der Nordschleife gewagt hat.