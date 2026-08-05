Wohin mit dem Dicken: Audi Q9 zu groß für deutsche Parklücken?

In Deutschland orientieren sich viele Parkplatz-Planungen an den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV). Die EAR liefern keine echte Norm, sondern Richtwerte, die Kommunen und Betreiber bei Stellplatz- und Parkhaus-Layouts häufig als Grundlage nutzen.

Für einen Standard-Pkw-Stellplatz sind in der Praxis aktuell Größenordnungen von rund 5,00 Metern Länge und 2,30 bis 2,50 Metern Breite gängig (je nach Ausführung und Betreiber).