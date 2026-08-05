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SUV

Wohin mit dem Dicken: Audi Q9 zu groß für deutsche Parklücken?

Wohin mit dem Dicken?
Audi Q9 zu groß für deutsche Parklücken?

Passt der Audi Q9 auf einen deutschen Standard-Stellplatz? Wir rechnen mit typischen, nach EAR empfohlenen Maßen nach, vergleichen mit US-Planungsstandards und ordnen den Q9 in die Liga der in Deutschland aktuell angebotenen XXL-Serienautos ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.08.2026
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Audi SQ9
Foto: Audi

In Deutschland orientieren sich viele Parkplatz-Planungen an den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV). Die EAR liefern keine echte Norm, sondern Richtwerte, die Kommunen und Betreiber bei Stellplatz- und Parkhaus-Layouts häufig als Grundlage nutzen.

Für einen Standard-Pkw-Stellplatz sind in der Praxis aktuell Größenordnungen von rund 5,00 Metern Länge und 2,30 bis 2,50 Metern Breite gängig (je nach Ausführung und Betreiber).

Längencheck: 5,31 Meter Auto auf 5,00 Metern Stellplatz

Der Audi Q9 misst 5.310 mm in der Länge. Bei einem Stellplatz mit 5.000 mm stehen rechnerisch 310 mm über – der Q9 ragt damit bei vielen quer zur Fahrbahn angeordneten Parkplätzen in ...

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