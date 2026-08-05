Wohin mit dem Dicken: Audi Q9 zu groß für deutsche Parklücken?

In Deutschland orientieren sich viele Parkplatz-Planungen an den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV). Die EAR liefern keine echte Norm, sondern Richtwerte, die Kommunen und Betreiber bei Stellplatz- und Parkhaus-Layouts häufig als Grundlage nutzen.
Für einen Standard-Pkw-Stellplatz sind in der Praxis aktuell Größenordnungen von rund 5,00 Metern Länge und 2,30 bis 2,50 Metern Breite gängig (je nach Ausführung und Betreiber).
Längencheck: 5,31 Meter Auto auf 5,00 Metern Stellplatz
Der Audi Q9 misst 5.310 mm in der Länge. Bei einem Stellplatz mit 5.000 mm stehen rechnerisch 310 mm über – der Q9 ragt damit bei vielen quer zur Fahrbahn angeordneten Parkplätzen in ...