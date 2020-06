Mercedes GLC Erlkönig Neuauflage startet 2022

Im Jahr 2022 wird die nächste Generation des Mercedes GLC an den Start gehen. Unser Erlkönigjäger hat die ersten Bilder vom neuen GLC, Typ X254.

2019 hatte Mercedes den aktuellen Mercedes GLC noch mit einem Facelift aufgefrischt, im Mai 2020 ist unserem Erlkönigjäger erstmals die Nachfolgegeneration vor die Kameralinse gefahren. Der intern X254 getaufte Kompakt-SUV soll 2022 auf den Markt kommen.

Wie die ersten Bilder zeigen, bleibt sich der Mercedes GLC, der auf der Plattform der neuen C-Klasse (W206) aufbauen wird, in seinem Grund-Layout treu. Zu erkennen ist aber eine flacher gehaltene Dachlinie, sprich: Der nächste GLC soll optisch noch dynamischer antreten. Dazu passend werden auch die Frontscheinwerfer flacher und breiter gestaltet, was den dynamischen Auftritt zusätzlich unterstreicht. Zulegen wird der neue GLC auch beim Radstand sowie der Gesamtlänge – allerdings nur um wenige Zentimeter. Auch die flacher liegende Motorhaube streckt sich länger.

Schulte

Alle Antriebe elektrisiert

Auf der Antriebsseite dürften ausgewählte Vier- und Sechszylinder aus der neuen E-Klasse zum Einsatz kommen. Alle Antriebe werden elektrifiziert. Zum Portfolio werden auch Mild- und Plugin-Hybrid-Konzepte gehören. Eine Brennstoffzellenversion wird es nicht mehr geben, die ist schon im Vorgänger gestorben.

Beim Cockpit-Design wird sich der GLC an der neuen C-Klasse orientieren. MBUX wird in seiner neuesten Generation an Bord sein und auch bei den Assistenzsystemen wird der GLC vom C-Klasse-Upgrade profitieren. (Alles zur neuen Mercedes C-Klasse lesen Sie hier.)

Gebaut werden soll die nächste Generation des Mercedes GLC an den Daimler-Standorten Bremen und Sindelfingen sowie zusätzlich beim Auftragsfertiger Valmet in Finnland.