Seit 2012 ist der aktuelle Mercedes GL auf den Markt, 2015 folgte die Modellpflege mit der Umbenennung in GLS, um den SUV näher an die S-Klasse zu rücken. 2019 kommt dann eine komplett neue Generation auf den Markt.

Foto: Stefan Baldauf Der neue Mercedes GLS zeigt am Heck die liegenden Leuchten wie sie schon von anderen Mercedes-Modellen bekannt sind.

Die ist jetzt als Erlkönig auf Testfahrt unterwegs. Unser Erlkönigjäger lag auf der Lauer und hat den neuen Siebensitzer abgelichtet. Den Unterbau für den neuen Mercedes GLS liefert die neue MHA-Plattform (Modular High Architecture), die den großen SUV- und Crossovermodellen vorbehalten bleibt. Mit diesem neuen Baukasten soll der Mercedes GLS beim Modellwechsel deutlich Gewicht verlieren. Natürlich gewinnt er dadurch etliche Features. Das neue Packaging bringt den Insassen noch mehr Platz. Darüber hinaus steuert die neue Plattform natürlich auch zahlreiche neue Assistenzsysteme sowie teilautonome Fahrfunktionen bei.

Achtzylinder mit Boost und zwei Diesel

Foto: Arturo Rivas Diesel-Motoren wie im G-Modell als GLS 350 d und 400 d mit 2876 und 330 PS.

MHA schafft aber auch auf der Antriebsseite neue Optionen. Implementiert werden die neuen Reihensechszylinder-Motoren als Diesel, wie es sie auch schon in der G-Klasse gibt: Als GLS 350 d mit 286 PS und ganz frisch, als GLS 400 d mit 330 PS. Auf der Benzinerseite steht ein V8-Biturbo mit Hybrid- und Boostfunktion der deutlich über 400 PS aufweisen wird. Gekoppelt sind die Aggregate mit einer 9-Gang-Automatik, die den Wandler, die Trennkupplung und die E‑Maschine zusammenfasst. Am oberen Ende der Angebotspalette werden wieder AMG-Versionen stehen, die in dieser Modellgeneration auf den bewährten Vierliter-V8-Biturbo zurückgreifen und bis zu 630 PS liefern.

Für den Innenraum sieht Mercedes ein volldigitales Cockpit vor. Dazu gesellt sich eine zweite und dritte Sitzreihe, die den SUV zu einem veritablen Siebensitzer macht. Für die Unterhaltung an Bord sorgt das neue MBUX-Infotainmentsystem.

1/33 Auf der New York Auto Show zeigt Mercedes die neues Generation des GLS. Foto: Stefan Baldauf

GLS auch als Maybach

Als neue Ausbaustufe der GLS-Baureihe wird die Neuauflage auch in einer besonders luxuriösen Maybach-Version – analog zur Mercedes S-Klasse – auf den Markt kommen.

Beim Design scheint der Mercedes GLS auf einen weniger wuchtigen Auftritt hinzuarbeiten. Der Neue wirkt durch seine abgesenkte Dachlinie gestreckter. Das Gesicht dürfte sich an das des GLE anlehnen.