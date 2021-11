Mercedes S-Klasse (W223) Kunden müssen vorerst selber fahren

Die aktuelle Baureihe (W222) kam bereits 2013 auf den Markt und erhielt im April 2017 eine Modellpflege. Nun steht die Markteinführung des Nachfolgers kurz bevor: Ab Dezember rollt die S-Klasse W223 zu den Händlern. Und zwar zu Preisen ab 93.438 Euro (inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer): So viel kostet das Basismodell S 350 d mit kurzem Radstand. Für das vorläufige Topmodell S 500 4Matic in der Langversion verlangt Mercedes mindestens 117.786,40 Euro. Die Preise der Plugin-Hybrid-Version S 580 e kommuniziert der Hersteller erst später. Weitere Motorisierungen, darunter die AMG-Versionen, folgen 2021.

Preise Mercedes S-Klasse W223 Modell Normalversion Langversion S 350 d 93.438,00 Euro 96.094,40 Euro S 350 d 4Matic 97.150,00 Euro 99.806,40 Euro S 400 d 4Matic 103.994,00 Euro 106.998,40 Euro S 450 4Matic k.A. 106.650,40 Euro S 500 4Matic 115.130,00 Euro 117.786,40 Euro

Auch die Preise einiger zentraler Sonderausstattungen, die im Verlauf des Textes erläutert werden, haben die Schwaben bekanntgegeben. So kosten das 3D-Fahrer-Display und das riesige Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktionen im Paket 3.468,40 Euro. Für die Hinterachs-Lenkung beträgt der Aufpreis 1.508 Euro, die Scheinwerfer-Technologie Digital Light kostet 2.192,40 Euro zusätzlich. Und für die aktive Ambientebeleuchtung will Mercedes 916,40 Euro extra sehen.

Exterieur: Ausfahrbare Griffe – niedriger cW-Wert

Optisch hat Mercedes die S-Klasse behutsam weiterentwickelt, ohne die DNA des Modells arg zu verändern. Die Überhänge vorne sind kurz, dank des langen Radstands und des etwas längeren Überhangs hinten entsteht eine klassische Silhouette. In der Seitenansicht fällt auf, dass Mercedes hier auf einige Sicken und Kniffe in der Karosserie verzichtet hat. Gegen Aufpreis sind die Türgriffe bündig in die Karosserie eingelassen. Sie fahren aus, wenn der Fahrer sich dem Fahrzeug nähert oder über die Außenfläche des Türgriffs gestrichen wird.

Die Spur ist breit – ebenso der Grill, der die Front dominiert. Mercedes charakterisiert ihn als "statusprägend". Rechts und links flankieren ihn kleinere und flachere LED-Scheinwerfer mit einem Drei-Punkt-Tagfahrlicht. Am Heck lenken die detailliert gestalteten Leuchten die Blicke auf sich. Insgesamt wirkt das Heck filigraner.

Die Karosseriegestaltung folgt nicht nur reinen ästhetischen Gesichtspunkten. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert (cW) von 0,22 gehört die S-Klasse zu den strömungsgünstigsten Fahrzeugen. Darüber hinaus wurde bei der Entwicklung früh Wert auf die Aeroakustik gelegt. Sie ermöglicht es auch dank Akustikschäumen in der Rohkarosserie, dass das Modell leiser empfunden wird. Trotzdem ist der Motorsound noch wahrnehmbar.

Motoren: V8 und Plugin-Hybrid später

Und dieser Sound kommt zum Marktstart von wahlweise zwei Benziner und drei Diesel-Motoren:

Neue Mercedes S-Klasse - Technische Daten S 450 4-Matic S 500 4-Matic S 350 d S 350 d 4-Matic S 400 d 4-Matic Getriebe 9G-Tronic Motor

(Baureihe, Anordnung, Zylinder) M 256, R6 OM 656, R6 Hubraum (cm³) 2.999 2.999 2.925 2.925 2.925 Leistung (kW/PS) 270/367 320/435 210/286 210/286 243/330 bei /min. 5.500 - 6.100 5.900 - 6.100 3.400 - 4.600 3.400 - 4.600 3.600 - 4.200 Zus. Leistung EQ Boost (kW/PS) 16/22 16/22 - - - max. Drehmoment (Nm) 500 520 600 600 700 bei /min. 1.600 - 4.500 1.800 - 5.500 1.200 - 3.200 1.200 - 3.200 1.200 - 3.200 Zus. Drehmoment EQ Boost (Nm) 250 250 - - - Kraftstoffverbrauch komb. NEFZ (l/100 km) 8,4-7,8 (8,3-7,8) 8,4-7,8 (8,4-7,8) 6,7-6,2 (6,7-6,2) 6,9-6,4 (6,8-6,3) 7,0-6,5 6,9-6,4) CO2-Emissionen komb. NEFZ (g/km) 191-178 (191-178) 192-179 (192-178) 176-163 (176-163) 183-168 (180-166) 186-171 (183-169) Beschleunigung 0-100 km/h (s) 5,1 4,9 6,4 6,2 5,4 Vmax (km/h) 250 250 250 250 250 Verbrauch komb. WLTP (l/100 km) 9,5-7,8 (9,4-7,8) 9,5-8,0 (9,4-8,0) 7,7-6,4 (7,7-6,4) 8,0-6,6 (7,9-6,5) 8,0-6,7 (7,9-6,7) Werte in Klammer gelten für die S-Klasse mit kurzem Radstand S 450 4-Matic S 500 4-Matic S 350 d S 350 d 4-Matic S 400 d 4-Matic Getriebe 9G-Tronic Motor

(Baureihe, Anordnung, Zylinder) M 256, R6 OM 656, R6 Hubraum (cm³) 2.999 2.999 2.925 2.925 2.925 Leistung (kW/PS) 270/367 320/435 210/286 210/286 243/330 bei /min. 5.500 - 6.100 5.900 - 6.100 3.400 - 4.600 3.400 - 4.600 3.600 - 4.200 Zus. Leistung EQ Boost (kW/PS) 16/22 16/22 - - - max. Drehmoment (Nm) 500 520 600 600 700 bei /min. 1.600 - 4.500 1.800 - 5.500 1.200 - 3.200 1.200 - 3.200 1.200 - 3.200 Zus. Drehmoment EQ Boost (Nm) 250 250 - - - Kraftstoffverbrauch komb. NEFZ (l/100 km) 8,4-7,8 (8,3-7,8) 8,4-7,8 (8,4-7,8) 6,7-6,2 (6,7-6,2) 6,9-6,4 (6,8-6,3) 7,0-6,5 6,9-6,4) CO2-Emissionen komb. NEFZ (g/km) 191-178 (191-178) 192-179 (192-178) 176-163 (176-163) 183-168 (180-166) 186-171 (183-169) Beschleunigung 0-100 km/h (s) 5,1 4,9 6,4 6,2 5,4 Vmax (km/h) 250 250 250 250 250 Verbrauch komb. WLTP (l/100 km) 9,5-7,8 (9,4-7,8) 9,5-8,0 (9,4-8,0) 7,7-6,4 (7,7-6,4) 8,0-6,6 (7,9-6,5) 8,0-6,7 (7,9-6,7) Werte in Klammer gelten für die S-Klasse mit kurzem Radstand

Neben den Sechszylinder-Aggregaten ist bald ein V8-Motor mit integriertem Starter-Generator (ISG) und 48-Volt-Bordnetz verfügbar. 2021 folgt ein Plugin-Hybrid mit einer rein elektrischen Reichweite von rund 100 Kilometern. Das Modell als 580e kombiniert den 3,0-Liter-V6-Benziner (367 PS) mit einem in das Getriebe montierten Elektromotor. Die Leistung liegt dann bei 510 System-PS. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 28 kWh kann per Typ 2 (AC) oder CCS (DC) geladen werden.

Abmessungen: Mehr Raum und Platz

Mercedes bietet die S-Klasse auch in der neuen Generation wieder mit zwei Radständen an. Ob mit kurzem oder langem Radstand, bei den meisten Abmessungen legt die neue S-Klasse zum Wohle von Passagieren und deren Gepäck zu. Hier die Gegenüberstellung:

Mercedes S-Klasse Abmessungen alt / neu S-Klasse mit … … kurzem Radstand Vorgänger Diff. … langem Radstand Vorgänger Diff. Außenabmessungen (mm) Länge 5,179 5,125 +54 5,289 5,255 +34 Breite 1.954/1.9211 1,899 +55/+221 1.954/1.9211 1,899 +55/+221 Breite inkl. Außenspiegel 2,109 2,130 -21 2,109 2,130 -21 Höhe 1,503 1,493 +10 1,503 1,491 +12 Radstand 3,106 3,035 +71 3,216 3,165 +51 Spur vorne 1,660 1,624 +36 1,660 1,624 +36 Spur hinten 1,688 1,637 +51 1,688 1,637 +51 Innenabmessungen (mm) Max. Kopffreiheit vorne 1,070 1,069 +1 1,070 1,069 +1 Kopffreiheit hinten2 974/1.003 958/995 +16/+8 974/1.003 958/995 +16/+8 Beinraum vorne 1,051 1,051 0 1,051 1,051 0 Beinraum hinten 1,004 963 +41 1,115 1,091 +24 Ellbogenbreite vorne 1,592 1,554 +38 1,592 1,554 +38 Ellbogenbreite hinten 1,583 1,560 +23 1,572 1,561 +11 Schulterbreite vorne 1,516 1,516 0 1,516 1,516 0 Schulterbreite hinten 1,469 1,499 -30 1,469 1,501 -32 Kofferraumvolumen3 VDA (L) 550 530 +20 550 530 +20 S-Klasse mit … … kurzem Radstand Vorgänger Diff. … langem Radstand Vorgänger Diff. Außenabmessungen (mm) Länge 5,179 5,125 +54 5,289 5,255 +34 Breite 1.954/1.9211 1,899 +55/+221 1.954/1.9211 1,899 +55/+221 Breite inkl. Außenspiegel 2,109 2,130 -21 2,109 2,130 -21 Höhe 1,503 1,493 +10 1,503 1,491 +12 Radstand 3,106 3,035 +71 3,216 3,165 +51 Spur vorne 1,660 1,624 +36 1,660 1,624 +36 Spur hinten 1,688 1,637 +51 1,688 1,637 +51 Innenabmessungen (mm) Max. Kopffreiheit vorne 1,070 1,069 +1 1,070 1,069 +1 Kopffreiheit hinten2 974/1.003 958/995 +16/+8 974/1.003 958/995 +16/+8 Beinraum vorne 1,051 1,051 0 1,051 1,051 0 Beinraum hinten 1,004 963 +41 1,115 1,091 +24 Ellbogenbreite vorne 1,592 1,554 +38 1,592 1,554 +38 Ellbogenbreite hinten 1,583 1,560 +23 1,572 1,561 +11 Schulterbreite vorne 1,516 1,516 0 1,516 1,516 0 Schulterbreite hinten 1,469 1,499 -30 1,469 1,501 -32 Kofferraumvolumen3 VDA (L) 550 530 +20 550 530 +20

Technik-Highlights: Hinterradlenkung und neues Pre Safe

Dank zahlreicher Innovationen und Updates ist der Luxusliner nun auch sicherer und komfortabler. Die Technik-Highlights im Einzelnen:

Als Sonderausstattung und erstmals in Großserie bietet das Digital Light neue Assistenzfunktionen:

Warnung vor erkannten Baustellen durch die Projektion eines Baggersymbols auf die Fahrbahn

Warnung und Markierung durch ein Spotlight auf erkannte Fußgänger am Fahrbahnrand

Hinweis auf Ampel, Stoppschild oder Einfahrverbot durch Projektion eines Warnsymbols auf die Fahrbahn

Unterstützung auf verengten Fahrbahnen (Baustelle) durch Projektion von Führungsmarkierungen auf die Fahrbahn.

Drei lichtstarke LED in jedem Scheinwerfer können über 1,3 Millionen Mikrospiegel gezielt Licht auf Objekte schicken.

E-Active Body Control: Als Sonderausstattung kommt diese Hydropneumatik mit fünf Mehrkernprozessoren und mehr als 20 Sensoren daher. Sie ist auch an eine Stereo-Kamera gekoppelt. Das System regelt die Feder- und Dämpferkräfte pro Rad und soll Wank-, Nick- und Hubbewegungen reduzieren.

Mercedes Beim drohenden Seitenaufprall hebt sich die Karosserie, der Aufprall erfolgt im unteren stärkeren Bereich.

Mehr als 1.000 mal pro Sekunde analysiert das Steuergerät die Fahrsituation und passt das Fahrwerk entsprechend an. Dazu sind die Dämpfer über Hydraulikleitungen mit einer Motor-Pumpen-Einheit im 48-Volt-Netz verbunden.

Das Fahrprogramm Comfort erfasst mit einer Kamera die Fahrbahn vor dem Fahrzeug. Die Federbeine werden dann so angesteuert, dass die Karosseriebewegungen beim Überfahren von Bodenwellen stark reduziert werden.

Im Fahrprogramm Curve neigt sich die Karosserie in die Kurve, ohne dass die Passagiere auf den Fahrkomfort verzichten müssen.

Im Rahmen der E-Active Body Control ist auch eine neue Pre Safe-Funktion verfügbar. Bei einem drohenden Seitenunfall hebt "Pre-Safe Impulse Seite" die Karosserie der S-Klasse in wenigen Zehntelsekunden an. Der Aufprall erfolgt dann auf die widerstandsfähige Crashstruktur im unteren Teil des Fahrzeugs.

Als weitere Sicherheitsausstattung und ebenfalls gegen Aufpreis verbaut Mercedes einen neuen Fond-Airbag. Er besteht aus einer zylindrischen Röhrenstruktur, die eine Kugel formt. Dank des geringeren Volumens ist der Airbag schneller entfaltbar. Die Luft entweicht auch nicht beim Aufprall des Fondpassagiers. Der neue Airbag ist auch mit dem Beltbag – einem aufblasbaren Sicherheitsgurt – kombiniert. Die weiteren Sicherheitsausstattungen:

beleuchtete Sicherheitsgurte (Aufpreis)

Kindersitzerkennung auf dem Beifahrersitz via Kamera inklusive Gurtanlegehinweis

Mittelairbag zwischen Fahrer und Beifahrer

Mit der Hinterachslenkung, ebenfalls als Sonderausstattung, will Mercedes die Handlichkeit der großen S-Klasse verbessern. Abhängig von der Geschwindigkeit und vom Lenkwinkel werden die Hinterräder in die gleiche Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung wie die Vorderräder eingeschlagen. Bei mehr als 60 km/h wird von gegen- auf gleichsinniges Lenken umgestellt.

Mercedes

Maximal beträgt der Lenkwinkel an der Hinterachse zehn Grad. Dadurch verringert sich der Wendekreis mit der Allradlenkung um bis zu zwei Meter – bei der langen S-Klasse liegt er bei unter elf Metern. Im speziellen Schneeketten-Modus kann der Fahrer den Lenkwinkel an der Hinterachse reduzieren und so das Lenkverhalten auf Schnee beeinflussen. Als zweite Ausstattung ist auch ein Lenkwinkel mit bis zu 4,5 Grad verfügbar.

Assistenzsystem: Lenken, parken, bremsen

Auch in Sachen Fahrerassistenzsystemen rüstet Mercedes die neue S-Klasse auf:

Aktiver Totwinkel-Assistent: Sobald Fahrer oder Beifahrer den Türgriff berühren, erfolgt ein Gefahrenhinweis, dazu erscheint ein rotes Warndreieck im Außenspiegel und eine Lichtwarnung über die Ambientebeleuchtung

Aktiver Lenk-Assistent: er unterstützt bei der Bildung einer Rettungsgasse

Aktiver Parkassistent: Besserer Leistungsumfang dank zwölf Ultraschallsensoren

Einbindung in das MBUX-System inklusive verbesserter Bedienung über den Touchscreen

Notbremsfunktion beim Rückwärtsfahren, wenn Objekte oder andere Verkehrsteilnehmer erkannt wurden.

Der angekündigte Drive Pilot, also das System zum Fahren in Automatisierungsstufe 3, scheint sich indes zu verzögern. Ursprünglich war die Freischaltung der Funktion für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant, doch die gesetzlichen Hürden sind bislang offenbar nicht vollständig überwunden. Rein technisch ist die S-Klasse bereits dazu in der Lage, das Fahren bis 60 km/h auf geeigneten Streckenabschnitten zu übernehmen – und zwar so, dass sich der Fahrer unterdessen tatsächlich anderen Aufgaben zuwenden kann. Es handelt sich also um eine Weiterentwicklung des Staupiloten, der bei geringen Geschwindigkeiten Spur, Tempo und Abstand zum Vordermann hält. Ein regelmäßiger Eingriff des Fahrers wäre bei aktiviertem Drive Pilot nicht mehr nötig. Nun sieht es so aus, als ob die Freischaltung in der S-Klasse erst gemeinsam mit der Freischaltung im EQS stattfindet, für den die Funktion ohnehin erst 2022 vorgesehen war.

Park-Paket mit 360 Grad Kamera:

Zusätzlich vier Kameras an der Front, am Heck und den Außenspiegeln

Automatisiertes Parken funktioniert auch bei Parkplätzen mit Linienbegrenzung

Kamera-Bilder ergeben eine dreidimensionales Bild im Zentralbildschirm mit dynamischen Blickwinkeln und Zoomfunktion

Verbesserte Seitenansicht für das Rangieren an Bordsteinen oder Garagenwänden

Fahrzeug-Modell zeigt Status (Bremsen, Blinken, etc.)

Sichteinschränkungen zum Beispiel durch geöffnete Türen oder eingeklappte Spiegel werden visualisiert

Interieur: Riesen-Display und MBUX

Der Hingucker im Innenraum ist der zentrale chromumrandete Monitor in der Verlängerung der Mittelkonsole. In der Top-Version kommt er mit OLED-Technik, haptischem Feedback und einer Bildschirmdiagonale von 12,8 Zoll.



In der Basisausführung ist das Display 11,9 Zoll groß und kommt ohne OLED-Technik daher. Für die Bedienung ist nur noch die Annäherung der Hand erforderlich, die Bedien-Icons richten sich dann auf den Nutzer aus.

Vier Kameras im Innenraum machen das möglich. Mit dem Mega-Display löst Mercedes auch die traute Zweisamkeit der beiden Cockpit-Bildschirme auf. Was bleibt, ist das digitale Cockpit hinter dem Lenkrad. Dazu liefert das neue Modell noch ein Headup-Display (HUD) mit Augmented-Reality-Funktion. Das System projiziert Fahrerinfos zehn Meter vor dem Fahrzeug auf die Straße – so lassen sich Abbiegepfeile einblenden oder Gefahrenquellen markieren. Der Nachteil: Das HUD fordert eine 27 Liter große Öffnung im Armaturenträger. Elektrik und Elektronik können in der neuen S-Klasse "Over-the-Air" auf den neuesten Stand gebracht werden.

Interieur: Ambiente-Beleuchtung und Sitzkinetik

Mercedes sieht die neue S-Klasse aber nicht nur als innovativen Luxusliner mit zahlreichen Assistenzsystemen, sie soll auch der "third place" sein, ein "Refugium zwischen Zuhause und Arbeitsplatz", so Mercedes. Dafür haben die Stuttgarter ihr Top-Modell auch in Sachen Komfort und Ambiente aufgerüstet.

Deutlich wird das zunächst durch das offenporige Holzfurnier und die in echtem Aluminium ausgeführten Elemente. Hingucker ist der im Yachtdesign ausgeführte Armaturenträger, der vier flache Mitteldüsen oberhalb des großen Mitteldisplays sowie schmale seitliche Lüftungsdüsen aufnimmt. Ebenfalls neu: die Bedieninsel für die Sitzverstellung, deutlich weniger Tasten und Schalter, ein Lenkrad mit kelchartiger Aufnahme für den Pralltopf sowie die Sitze. Wählt der Kunde hinten Einzelsitze, trennt ein ebenfalls im Yachtdesign ausgeführtes "Wasserfall"-Element die beiden Passagiere. Wurde auch der Haken bei der Ausstattung "First-Class Fond" gesetzt, so verbaut Mercedes bis zu fünf Bildschirme im Innenraum.

Mercedes Der Armaturenträger ist im Yachtdesign ausgeführt, die Lichtleiste der Ambientebeleuchtung ist integriert.

Besonders stolz ist Mercedes auf die neue Ambientebeleuchtung. Das Lichtband besteht aus 250 LEDs, die im Abstand von 1,6 Zentimetern verteilt sind und eine zusätzliche Lichtebene bilden. Die Ambientebeleuchtung ist mit den Fahrerassistenzsystemen vernetzt und kann zum Beispiel eine rote Lichtwarnung in Verbindung mit dem Totwinkel-Warner oder dem Ausstiegsassistenten erzeugen.

Darüber hinaus ist eine Rückmeldung bei der Bedienung beispielsweise der Klimatisierung oder des Sprachassistenten "Hey Mercedes" möglich. Automatisch stellt sich das Lichtsystem von Tag- auf Nacht-Modus um.

Als weitere Neuerung ist die "Energizing Sitzkinetik" an Bord. Bei diesem Programm ändert sich die Sitzverstellung nach einem gewählten Programm. Hier wird die Neigung der Sitzkissen und -Lehnen minimal verstellt, um ein ermüdungsfreies Fahren zu gewährleisten. Bei Multikontur-Sitzen unterstützt das System auch die Lordosen-Funktion. Drei Programme sind über das MBUX-System wählbar: Kurz-, Mittel- und Langstrecke.

Die weiteren Sitz-Details:

Fünf Fondsitzvarianten stehen zur Wahl, mit zwei und drei Sitzen, Liegesitz-Funktion, klappbarer Mittelarmlehne oder Business-Mittelkonsole

Nackenheizung im "Kuschelkissen" der Fondsitze

Sitzklimatisierung mit Radiallüftern

Kissenmassage über sechs Luftblasen

Update der Massagefunktion

In die Vordersitze integrierte ohrnahe Lautsprecher

Infotainment-Ansagen können gezielter auf den Fahrerplatz gerichtet werden

Umfrage 19973 Mal abgestimmt Die neue Mercedes S-Klasse ist ... ... mega-innovativ! ... mir zu vollgestopft! mehr lesen

Fazit

Anders als die aktuelle S-Klasse diversifiziert Mercedes seine neue Baureihe nicht mehr so stark. Neben der Normal-Variante wird es nur noch die Langversion, die AMG-Versionen und die Luxusversion Maybach geben. Coupé und Cabrio entfallen aus dem Angebot.

Die Mercedes S-Klasse bleibt sich aber auch in der elften Generation treu. Die Kunden müssen sich wenig umstellen. Die Digitalisierung schreitet aber weiter voran, äußeres Zeichen (im Interieur) sind die vielen, teils riesigen Displays. Und das Design erinnert speziell am Heck an andere aktuelle Mercedes-Modelle wie den CLS. Vollgestopft ist die neue S-Klasse mit zahlreichen Features, die das Leben des Fahrers und der Passagiere einfacher und sicherer machen sollen.