Mitsubishi Airtrek mit Elektromotor China-Outlander mit E-Antrieb

Mitsubishi bietet seit März 2001 den Mitsubishi Airtrek auf dem asiatischen Markt an. Seit Mai 2003 ist er auch auf dem nordamerikanischen Kontinent zu finden. In Europa ist er unter dem Namen Outlander bekannt. Jetzt präsentiert der japanische Automobilhersteller auf der Auto Shanghai die neue Generation des SUV.

Mitsubishi Der neue Mitsubishi Airtrek soll rein elektrisch unterwegs sein.

Genauer gesagt zeigt Mitsubishi zwei Teaserbilder und verkündet, dass der neue Airtrek auf dem Konzept eines "e-cruising SUV" basiert. Wichtig bei der Entwicklung des SUV seien vor allem drei Schlüsselwörter gewesen: Elektro (-auto), Erweitern (der Lebensfreuden mit einem Auto) und Ausdrucksstärke. Mitsubishi hat den neuen Airtrek exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt und will ihn Ende dieses Jahres als viertes Modell der Mitsubishi-Produktreihe in China auf den Markt bringen. In unserer Bildergalerie können Sie sich gern nochmal die neueste Version des neuen Outlander anschauen.

Fazit

Mehr als zwei Teaserbilder und die Information, dass der neue Airtrek einen Elektroantrieb erhält, hat Mitsubishi bislang nicht verraten. Doch dürfte auch die neue Generation des Outlander-Bruders seine Käufer in China finden.