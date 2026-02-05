BMW 3er der Neuen Klasse: Die ersten Exemplare sind bereits gebaut

In der zweiten Jahreshälfte 2026 will BMW die Serienproduktion des i3 im Werk München starten. Die Elektroversion gibt dann auch den Startschuss für die neue 3er-Reihe von BMW. Nach dem iX3 wird der Elektro-3er dann das zweite vollelektrische Modell, das auf der Neue-Klasse-Plattform basiert. Was zunächst als viertürige Limousine Premiere feiert, dürfte in den folgenden Monaten auch als i3 Touring auf den Markt kommen und damit einer der ersten vollelektrischen Premium-Kombis in der Mittelklasse werden.