Mittelklasse
Neuvorstellungen & Erlkönige

BMW 3er der Neuen Klasse: Die ersten Exemplare sind bereits gebaut

Neue Klasse BMW i3
Der neue Elektro-3er läuft an

BMW lässt beim nächsten 3er zwei Technikwelten zu einer Baureihe verschmelzen. Jetzt startet im Werk München die Vorproduktion des neuen i3. Wir fassen die bekannten Details zusammen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.02.2026
Als Favorit speichern
BMW I3 Neue Klasse Werkserlkönig
Foto: BMW

In der zweiten Jahreshälfte 2026 will BMW die Serienproduktion des i3 im Werk München starten. Die Elektroversion gibt dann auch den Startschuss für die neue 3er-Reihe von BMW. Nach dem iX3 wird der Elektro-3er dann das zweite vollelektrische Modell, das auf der Neue-Klasse-Plattform basiert. Was zunächst als viertürige Limousine Premiere feiert, dürfte in den folgenden Monaten auch als i3 Touring auf den Markt kommen und damit einer der ersten vollelektrischen Premium-Kombis in der Mittelklasse werden.

Den 3er-BMW der Neuen Klasse wird es aber auch wieder mit Verbrennungsmotoren geben. Optisch werden sich die Benziner, Diesel und Plug-in-Hybride dann stark am Elektro-3er "i3" orientieren. Technisch wird darunter aber die weiterentwickelte Cluster-Architektur ...

