Neuer Mittelklasse-Elektro-SUV aus China: MGS6 EV setzt zum Angriff auf den VW ID.4 an

Mit dem MGS6 EV stellt MG ein weiteres Modell für den wachsenden europäischen Elektro-Markt vor. Der Neuzugang ordnet sich zwischen dem MGS5 EV und dem kürzlich präsentierten IM6 ein und richtet sich an Käufer, die ein Mittelklasse-SUV mit alltagstauglicher Reichweite und moderner Ausstattung suchen. Grundlage bildet die modulare MSP-Plattform, die bereits bei MG4 und MGS5 EV zum Einsatz kommt. Auf die 800-Volt-Architektur der hochwertig positionierten IM-Modelle verzichtet MG bewusst, vermutlich zugunsten eines wettbewerbsfähigen Preisgefüges.

Markentypisches Design Formal orientiert sich der MGS6 EV klar am MGS5 EV, wirkt jedoch insgesamt gestreckter und voluminöser. Neue Akzente setzen die überarbeitete Frontschürze mit trapezförmigem Kennzeicheneinsatz und größeren Lufteinlässen sowie neu konturierte Seitensicken. Am Heck erhält der MGS6 EV schmale Leuchten ohne die charakteristischen C-förmigen Ausläufer des 5er, dazu eine neu gestaltete, relativ flächige Heckklappe und eine Schürze mit integriertem Diffusor. Optisch bleibt der SUV eng bei der Markenlinie, ohne gestalterische Experimente zu wagen.

Wie gewohnt bietet MG zwei Leistungsstufen an. Die Version mit Heckantrieb nutzt einen 180 kW starken Elektromotor, während der Allradler zusätzlich eine 119 kW Maschine an der Vorderachse erhält. Daraus resultieren 266 kW Systemleistung und ein deutlich höheres Drehmoment. In beiden Fällen speist eine 77-kWh-NMC-Batterie das Antriebssystem. MG nennt Reichweiten bis zu 530 Kilometer im RWD beziehungsweise 485 Kilometer im AWD gemäß WLTP. An Schnellladesäulen soll eine Ladeleistung von bis zu 144 kW möglich sein, was ein Nachladen von zehn auf 80 Prozent in rund 38 Minuten erlaubt. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Varianten auf 200 km/h begrenzt.

Über 500 Kilometer Reichweite Der Innenraum zeigt sich modern und funktional. Hinter dem Lenkrad sitzt ein konfigurierbares 10,25-Zoll-Display, ergänzt durch einen 12,8-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Ein Head-up-Display ist optional verfügbar. Belüftete und beheizbare Vordersitze, ein Glaspanoramadach und kabelloses Smartphone-Mirroring sollen zusätzlich Komfort schaffen. Ein induktives Ladefach und ein vernetztes Infotainmentsystem zählen ebenfalls zum Funktionsumfang. Der Gepäckraum fasst 674 Liter, bei umgeklappter Rücksitzbank bis zu 1.910 Liter; ein zusätzlicher vorderer Stauraum erweitert die Transportkapazität.

Bei den Sicherheitssystemen setzt MG auf ein breites Paket aus Assistenzfunktionen inklusive Notbremsassistent, Spurhaltesystemen, Totwinkelüberwachung, Geschwindigkeitsassistent und Fahrerüberwachung. Im Euro-NCAP-Crashtest erzielte der MGS6 EV eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Der Marktstart erfolgt zuerst in Großbritannien zu Preisen ab umgerechnet rund 43.100 Euro für die Version mit Heckantrieb und ab etwa 49.900 Euro für den Allradantrieb. Eine Einführung auf dem europäischen Festland gilt als wahrscheinlich, ohne dass MG derzeit konkrete Termine nennt.