Erlkönig VW Touareg Facelift für den SUV – und dann?

Volkswagen arbeitet derzeit am Facelift des VW Touareg. Aktuell testen die Wolfsburger den SUV in den Alpen. Unser Erlkönig-Jäger hat sie dabei gestört.

Seit 2018 ist die dritte Generation des Modells mit dem internen Kürzel "CR" in Deutschland am Start. Er basiert auf dem modularen Längsbaukasten des Konzerns und teilt sich die Technik unter anderem mit dem Audi Q7 und dem Porsche Cayenne. Von letzterem haben wir ebenfalls schon erste Bilder vom Facelift.

Spätestens 2023 kommt der neue Touareg auf den Markt

Die Tarnung des SUV ist besonders geschickt. Durch passende Aufkleber verschleiert VW die eigentlichen Änderungen, die den Touareg ab Anfang 2023 ausmachen. Das Facelift zur Lebensmitte beinhaltet indes keine großen Eingriffe in das Karosserie-Layout. Die Wolfsburger passen Scheinwerfer, Grill und die Schürze vorne an. Die Scheinwerfer behalten ihre Form, das Innenleben wird redesignt, der Grill dürfte etwas kleiner werden und nicht mehr bis unter die Scheinwerfer reichen, die Schürze erhält größere Lufteinlässe. Insgesamt orientiert sich die Front an der des Tiguan.

Am Heck wird Volkswagen ähnlich vorgehen. Neu designte Leuchten in alter Form sowie ein überarbeiteter Abschluss zeichnen das Facelift aus. Unter der Haube kommen die bekannten Benziner und Diesel-Aggregate zum Einsatz, die für den neuen Lebensabschnitt in Sachen Output zulegen und beim Verbrauch reduziert sind. Einige Selbstzünder-Versionen dürften jedoch Plug-in-Hybriden zum Opfer fallen.

Wie geht’s mit dem Touareg weiter?

Wenn der Touareg 2026 nach dem klassischen Produktzyklus ausläuft, wäre noch genügend Zeit bis zum Aus der Verbrennungsmotoren bei VW ab frühestens 2033 eine vierte Generation aufzulegen. Von 2026 wird VW keine weiteren Verbrenner-Motoren mehr entwickeln – auch das könnte für eine weitere Generation mit neuen Motoren die vorher noch entwickelt wurden sprechen.

Aber, Volkswagen will bis 2025 ein führender Anbieter von Elektroautos werden und hat dazu auch einen ID.8 angekündigt. Einen großen SUV auf dem modularen Elektrobaukasten der Marke, der bei der Größe dem VW Atlas oder dem VW Teramont aus den USA bzw. China entspricht. Dieses Modell soll in einem global relevanten Segment platziert werden, wird jedoch deutlich größer als der aktuelle Touareg. Allerdings bietet der MEB die Möglichkeiten in der Größe variabel zu sein.

Fazit

Volkswagen beschert dem Touareg zur Mitte des Produktlebens ein Facelift. Dabei gibt es das übliche Chichi an Front und Heck sowie ein paar technische Updates. Viel spannender ist jedoch die Frage, wie geht es nach der Generation 3 weiter. Kommt eine Ausgabe Nr. 4 oder ein E-Modell à la ID.8?