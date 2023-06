Nissan Qashqai e-Power Black Edition Dunkel, elektrisch und besonders

Die Kombination aus einem Nissan Qashqai und dem hybrid-elektrischen e-Power-Antrieb ist längst bekannt. Neu für den Erfolgs-SUV ist das limitiertes Sondermodell Black Edition, die neben dunklen Farbakzenten auch noch eine erweiterte Ausstattung mitbringt.

Dach schwarz, Ausstattung mehr

Der Qashqai e-Power Black Edition ist in den beiden Außenlackierungen Pearl White und Ceramic Grey erhältlich, jeweils standardmäßig kombiniert mit einem schwarzen Dach. Mit an Bord sind 18-Zoll-Leichtmetallräder im Fünfspeichen-Design, die natürlich ebenfalls in Schwarz gehalten sind. Die Einstiegsleisten an den Vordertüren punkten mit einem beleuchteten Qashqai-Schriftzug.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Aufbauend auf der Ausstattungslinie N-Connecta fährt das Sondermodell mit Features vor, die sonst nur optional erhältlich sind: etwa ein Head-up-Display, adaptive Voll-LED-Scheinwerfer, ein kabelloses Smartphone-Ladepad, ein Panoramadach, eine Dachreling, eine Sitzheizung, eine Lenkradheizung sowie eine beheizte Windschutzscheibe.

Das Gesamtpaket offeriert Nissan zum Preis von 45.350 Euro; allerdings nur in einer Auflage von 1.000 Exemplaren. Ein Standard-Qashqai e-Power in der N-Connecta-Ausstattung steht mit 41.360 Euro in der Preisliste.

Umfrage 90076 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Nissan bringt den Qashqai als Sondermodell Black Edition. Das gibt es nur 1.000 mal und nur in Kombination mit dem e-Power-Antrieb. Zum dunklen Lack und zu dem schwarzen Dach gibt es noch eine erweiterte Ausstattung.