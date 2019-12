Opel Insignia 2020 Facelift und neue Motoren

Zweieinhalb Jahre nach seinem Debüt bekommt der Opel Insignia ein Facelift. Die zweite Generation des Mittelklasse-Modells wird optisch nur subtil verändert: ein breiterer Kühlergrill mit schlankeren Zierstäben und neu positionierte Nebelscheinwerfer sollen die Breite des Autos besser betonen.

Neues, helleres LED-Licht

Opel Ein breiterer Kühlergrill und neue Scheinwerfer sind die sichtbarsten Änderungen zum Insignia-Facelift.

Die vielleicht sichtbarste Änderung steckt jedoch gegen Aufpreis in den Scheinwerfern: Alle Insignia haben künftig LED-Scheinwerfer serienmäßig. Das optionale Intellilux LED Pixel Licht leuchtet mit 48 statt bisher 16 LED je Einheit. Zwei Steuergeräte – eines in der Frontkamera und eines für die Scheinwerfer – steuern den Lichtstrahl so, dass er zur Fahrsituation passt: Das Autobahnlicht reicht weiter als bisher und soll weniger stark blenden und Schilder heller anstrahlen. Auf Landstraßen werden andere Fahrzeuge präziser aus dem Lichtkegel ausgeschnitten. Opel spricht von einer „stadionhellen“ Ausleuchtung der Fahrbahn.

Mit einer neuen Rückfahrkamera im Heckstoßfänger und Radarsensoren soll der Insignia gegen Aufpreis sicherer rückwärts fahren: Die Kamera liefert „ein scharfes, präzises Bild“ davon, was hinter dem Auto los ist und die Radarsensoren erfassen im 90-Grad-Winkel Objekte 20 Meter links und rechts des Fahrzeugs. Bei Gefahr warnt ein Assistent. Dazu kommen weiterhin übliche Assistenzsysteme wie Abstandstempomat, Frontkollissionswarner, Headup-Display, Parkassistent, Spur- und Spurhalteassistent, Schildererkennung und Totwinkelwarner.

Renoviert hat Opel auch die Symbole im Navigationssystem. Das Multimedia Navi Pro koppelt per Android Auto und Apple Carplay Mobiltelefone, meldet Echtzeit-Verkehrsinformationen und aktualisiert Kartendaten online. E-Call setzt im Notfall selbstständig einen Notruf ab.

Motoren und Preise: noch nicht bekannt

Auch die Motoren will Opel erneuern. Details dazu sind noch nicht bekannt. Sicher ist, dass es bei den Opel-Motoren bleibt, denn PSA-Aggregate wären mit der GM-Plattform nicht kompatibel. Die schließt auch einen Plugin-Hybridantrieb aus. Nicht ausgeschlossen ist, dass es einen neuen Einstiegsmotor und eine neue Wandlerautomatik gibt. Bisher motorisieren den Insignia Vierzylinder-Direkteinspritzer mit Turboaufladung, die zwischen 140 und 210 PS leisten. Auch die Preise sind noch nicht bekannt. Bisher startet der Insignia bei 28.505 Euro, der Kombi kostet 1.000 Euro mehr.

Fazit

Die Mittelklasse hat gegen SUV einen schweren Stand. Opel hält den Insignia mit neuer Technik frisch und attraktiv, Kombi und Limousine bleiben damit eine spannende Alternative – nicht nur in ihrem Segment.