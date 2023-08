Carmel-by-the-Sea ist ein sehr malerisches Städtchen, gelegen an Kaliforniens Pazifikküste. Und zwar ein Stück südlich von Monterey und Pebble Beach, wo in den vergangenen Tagen die Car Week zelebriert wurde. Land Rover konnte diesen Event natürlich nicht an sich vorbeiziehen lassen, ohne dort sein edelstes Produkt in weiter veredelter Form ins Rampenlicht zu rücken. Also enthüllten die Geländewagen- und SUV-Spezialisten in ihrem erstmals 2022 etablierten und nun wiedereröffneten Pop-up-Store in Monterey, genannt Range Rover House, den Range Rover SV (siehe Video) in der hochexklusiven Carmel Edition.

Das Sondermodell, das jene Stadt im Namen trägt, in der Hollywood-Superstar Clint Eastwood lebt und zeitweise auch Bürgermeister war, entstand in Zusammenarbeit mit Land Rovers Individualisierungsabteilung SV Bespoke. Diese entwickelte für die Carmel Edition eine spezielle Lackierung: Ein glänzendes Weiß, in dem sich glitzernde Partikel befinden, die ähnliche Lichtreflexionen erzeugen sollen wie die Wellen des Pazifischen Ozeans bei Sonnenschein. Dieses Finish tragen obendrein die 23-Zoll-Schmiedefelgen, deren Grundfarbe ein glänzendes Dunkelgrau ist, an ihren Speichen.

Vier Sitze und besonders edle Ausstattung Land Rover bietet den Range Rover SV in der Carmel Edition ausschließlich mit langem Radstand und in der Signature-Suite-Konfiguration an. Also mit nur vier Sitzplätzen, wobei jene im Fond besonders geräumig und komfortabel sind sowie über einen elektrischen Klapptisch und einen kleinen Kühlschrank in ihrer Mitte verfügen. Die Insassen entern das Interieur über beleuchtete Einstiegsleisten mit Carmel-Edition-Schriftzug. Für die Sitzbezüge, die spezielle Prägungen und Akzentstickereien aufweisen, sowie weitere Bereiche verwenden die Briten Anilinleder in zwei Farben, einem Crèmeton und einem dunklen Rot. Hinzu kommen helles Holz, diverse Metall- und Keramikoberflächen und spezielle Teppiche.

In der SV-Modellversion verfügt der aktuelle Range Rover über einen von BMW stammenden V8-Benzinmotor mit 4,4 Litern Hubraum, der von zwei Turboladern unter Druck gesetzt wird und eine Mildhybrid-Ergänzung aufweist. In US-Spezifikation leistet dieses Antriebs-Layout 614 PS und liefert maximal 750 Newtonmeter. Damit geht es in 4,4 Sekunden von null auf 60 mph (96,6 km/h) und bei Bedarf auf eine Höchstgeschwindigkeit von 261 km/h.

Limitiert auf sieben Exemplare Der Hersteller wird maximal sieben Exemplare produzieren, die ausschließlich in Nordamerika vertrieben werden. Preisinformationen liegen noch nicht vor, aber der Tarif dürfte deutlich über jenem des normalen Range Rover SV mit langem Radstand liegen. Dieser kostet in den USA mindestens 234.000 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 215.000 Euro).

