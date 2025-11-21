Renault Trucks Master Red Edition: Für die Baustelle getunt

Renault Trucks bringt den Transporter Master als Red Edition Propulsion und als Red Edition Offroad. Beide Varianten wurden speziell für die Anforderungen der Bau- und Handwerksbranche entwickelt und sollen durch Robustheit, Vielseitig- und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einsatzbedingungen überzeugen. Während der Master Red Edition Propulsion vor allem auf Stabilität und Traktion ausgelegt ist, richtet sich der Master Red Edition Offroad an Einsätze, bei denen Agilität und Komfort im Vordergrund stehen.

Master Red Edition Propulsion Der Master Red Edition Propulsion verfügt immer über Hinterradantrieb und bietet ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 4,5 Tonnen. In der Kastenwagenversion, die sowohl als 3,5- als auch als 4,5-Tonnen-Variante verfügbar ist, bietet der Transporter bis zu 17 m³ Ladevolumen. Zudem kann er wahlweise mit Einzelbereifung für Langstreckenlieferungen oder mit Zwillingsbereifung für Einsätze, die eine hohe Traktion oder erhöhte Anhängelast erfordern, ausgestattet werden.

Die ausschließlich mit Zwillingsbereifung angebotenen Fahrgestellvarianten eignen sich für zahlreiche Aufbauarten wie Kipper, Kühlkoffer oder Trockenboxen bis zu 22 m³. Die L3-Version ist ideal für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe, während die L4-Pritsche besonders für Tätigkeiten wie Gerüsttransporte ausgelegt ist. Je nach Bedarf ist der Master Propulsion als Dreisitzer oder als Doppelkabine für bis zu sieben Personen erhältlich.

Optional ist ein Nebenabtrieb (PTO) verfügbar, um Zusatzgeräte wie Kühlaggregate oder Generatoren anzuschließen. Eine Differenzialsperre an der Hinterachse erhöht die Traktion auf schwierigem Untergrund wie Schlamm oder Schnee. Für besonders anspruchsvolle Einsätze kann der Master mit dem Construction+-Paket ausgerüstet werden, das unter anderem mit einem gefederten Fahrersitz, einem robusten Motorschutz aus Stahl, praktischen Haltegriffen und widerstandsfähigen Innenraummaterialien punktet.

Master Red Edition Offroad Die Master Red Edition Offroad richtet sich an leichte Bauarbeiten und kombiniert Frontantrieb mit hoher Agilität, Komfort und Robustheit. Zu haben ist er als Transporter, Fahrgestellkabine oder Fahrgestell mit Fahrerhaus. Der Offroad-Master verfügt serienmäßig über eine verstärkte Hinterradaufhängung, optional ist ebenfalls eine verstärkte Vorderradaufhängung verfügbar. Die Bodenfreiheit an der Hinterachse wurde um 50 mm erhöht, optional lässt sich auch für bessere Geländetauglichkeit eine entsprechende Fahrwerkshöherlegung für die Vorderachse bestellen.

Zur Sonderausstattung gehören ein Motorschutz aus Stahl, Schmutzfänger vorn und hinten, Radlaufschutz sowie ein Metallhaltegriff auf der Fahrerseite. Kunstlederpolster und Gummifußmatten erleichtern die Reinigung, während der gefederte Fahrersitz zusätzlichen Komfort bietet. Optisch unterstreichen schwarze Stahlräder, passende Zierleisten und ein beiger Akzentring den robusten Charakter.

Serienmäßig verfügt das Modell über ein Schaltgetriebe, optional steht ein 9-Gang-Automatikgetriebe zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Master Red Edition Offroad auch als Elektroversion zu haben.

Als Kennzeichen für beide Red Editions dienen ein roter Querstreifen im Kühlergrill sowie entsprechende Logos auf den vorderen Kotflügeln.