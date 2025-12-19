Rimac Nevera R Founder's Edition: Wer den hat, ist Ultra-VIP

Die Sonderedition ist auf zehn Fahrzeuge weltweit begrenzt und, jetzt müssen Sie stark sein, alle Exemplare sind bereits verkauft. Denn die zehn Käufer der Founder's Edition wurden vom Hersteller persönlich ausgewählt und im Frühjahr 2025 eingeladen, ihr Fahrzeug direkt mit Firmenchef Mate Rimac und Design Director Frank Heyl zu konfigurieren.

Doch damit nicht genug, die Besitzer gehören automatisch dem sogenannten Founder's Club an – einer geschlossenen Gruppe, die besonderen Zugang zum Unternehmen erhält. Mitglieder werden zu internen Veranstaltungen, Produktvorstellungen und Rekordversuchen eingeladen, dürfen an Strategiediskussionen teilnehmen und haben Zutritt zum Hauptsitz von Bugatti Rimac.

Design und handgefertigte Details Optisch unterscheidet sich der Nevera R Founder's Edition durch ein zweifarbiges Karosseriedesign mit einer klaren, kontrastreichen Teilung über die gesamte Fahrzeuglänge. Lead Designer Clark Yutong Wu erklärte laut Hersteller, man habe "die natürliche Geometrie des Autos genutzt, um die Farbtrennung zu gestalten und die Linien stärker zu betonen".

Ein besonders schmaler Mittelstreifen auf dem Dach – an der dünnsten Stelle nur zwei Millimeter breit – soll die Silhouette optisch strecken. Er trägt dezente Leiterplattengrafiken und das charakteristische Krawattenmotiv der Marke.

Im Innenraum verweist eine spezielle Stickerei auf drei Etappen der Firmengeschichte: die Garagenjahre, das erste Serienmodell Concept_One und den heutigen Nevera. Jedes Fahrzeug wird nach individuellen Wünschen gefertigt – vom Leder bis zur Lackierung. Rimac spricht von handgenähten, teils handbemalten Einzelstücken, die den Charakter ihrer Besitzer widerspiegeln.

Persönliche Auslieferung und Fahrerschulung Die Montage jedes Fahrzeugs erfolgt weitgehend in Handarbeit und nimmt mehrere Monate in Anspruch. Nach Abschluss der Fertigung wird jeder Nevera R Founder's Edition von Mate Rimac persönlich übergeben. Zusätzlich erhalten alle Käufer eine exklusive Fahrerschulung mit dem Testteam, das für die Rekordversuche des Nevera verantwortlich war.

Technisch basiert die Founder's Edition auf dem Nevera R, der nochmals stärker auf Performance ausgelegt ist als das Basismodell. Vier Elektromotoren leisten zusammen 2.107 PS (1.549 kW). Das Fahrzeug beschleunigt in 1,72 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 431,45 km/h. Im Jahr 2025 stellte der Nevera R laut Rimac 24 offizielle Weltrekorde auf.

Rimac Automobili wurde 2009 von Mate Rimac gegründet und ist heute Teil der Bugatti Rimac Group. Das Unternehmen entwickelt elektrische Hochleistungsfahrzeuge und -technologien. Der neue Firmencampus bei Zagreb umfasst über 100.000 Quadratmeter Fläche und fungiert auch als Entwicklungszentrum für Rimac Technology.