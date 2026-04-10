VW Taigun Facelift: Neues Getriebe und veränderte Front

Optisch orientiert sich der überarbeitete Taigun stärker an aktuellen Volkswagen-Modellen. Der Hersteller gestaltet die Frontpartie neu und übernimmt dabei Designelemente größerer SUVs, etwa des Tayron. Die neuen LED-Scheinwerfer fallen besonders auf, sie sind nun über ein durchgängiges Lichtband verbunden. Zudem bekommt der Taigun ein beleuchtetes Logo. Der Kühlergrill fällt schlanker aus, der Stoßfänger wirkt mit seinen horizontalen Strukturen breiter und aufgeräumter.

In der Seitenansicht bleibt der Taigun dagegen unverändert. Die Proportionen und die Linienführung entsprechen weiterhin dem bekannten Modell, neu sind lediglich die 17-Zoll-Leichtmetallräder. Am Heck setzt Volkswagen auf modernisierte Details: LED-Rückleuchten mit dynamischen Blinkern, ein ebenfalls beleuchtetes Markenlogo und ein überarbeiteter Stoßfänger sollen für einen frischeren Auftritt sorgen, ohne das Grunddesign zu verändern.

Digitales Cockpit und aufgewertetes Infotainment Im Innenraum spendiert Volkswagen dem Crossover-SUV ein neues 10,25-Zoll-Display, das die bisherigen Anzeigen hinter dem Lenkrad ersetzt. Zentral im Cockpit sitzt weiterhin ein 10,1-Zoll-Touchscreen, der nun mit einer frischen Software arbeitet. Volkswagen verspricht schnellere Reaktionszeiten, modernisierte Grafiken und zusätzliche Funktionen. Dazu zählen auch KI-basierte Features sowie eine verbesserte Sprachsteuerung, die mehr Fahrzeugfunktionen freihändig zugänglich machen soll.

Auch bei Materialien und Farben legt der Hersteller nach. Neue Zweiton-Layouts und unterschiedliche Polsteroptionen, je nach Ausstattungslinie, sollen den Innenraum individueller wirken lassen.

Mit dem Facelift baut Volkswagen die Ausstattung des Taigun deutlich aus. Erstmals ist ein Panorama-Schiebedach verfügbar. Hinzu kommen elektrisch verstellbare und belüftete Vordersitze. Im Bereich Konnektivität unterstützt das System nun serienmäßig Apple CarPlay und Android Auto. Ergänzt wird das Angebot durch eine induktive Ladeschale und Ambientebeleuchtung.

Neues 8-Gang-Automatikgetriebe für den 1.0 TSI Technisch bleibt die Motorenpalette unverändert. Volkswagen bietet weiterhin zwei aufgeladene Benziner an: den 1,0-Liter-TSI mit 115 PS und 178 Nm sowie den 1,5-Liter-TSI mit 150 PS und 250 Nm Drehmoment.

Die wichtigste Neuerung betrifft das Getriebeangebot des kleineren Motors. Anstelle der bisherigen 6-Gang-Automatik kommt nun ein 8-Gang-Wandlerautomat zum Einsatz. Das manuelle 6-Gang-Getriebe bleibt weiterhin verfügbar. Der stärkere 1,5-Liter-Motor wird unverändert mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Alle Varianten bekommen außerdem Scheibenbremsen an der Hinterachse.

Für Europa ist der Taigun weiterhin nicht vorgesehen. Der Crossover-SUV wird in Indien gefertigt und hauptsächlich dort verkauft.