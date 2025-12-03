Xpeng G6 Modellpflege 2026: Tesla-Rivale mit Ladezeit-Rekord

Der XPeng G6 startet ins Modelljahr 2026 mit einer technischen Überarbeitung, die vor allem die Batterietechnik und das Schnellladen betrifft. Die Standard-Range-Variante nutzt eine weiterentwickelte 800-Volt-Architektur, die sowohl Effizienzvorteile als auch kürzere Ladezeiten ermöglichen soll. Für den Antrieb bleibt es bei einem 185-kW-Motor an der Hinterachse, dessen Leistungsdaten unverändert übernommen wurden.

Neuer Akku lädt in Rekordzeit Im Mittelpunkt steht der neue Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer Kapazität von 68,5 kWh. Die Zellen kommen ohne Kobalt, Nickel und Mangan aus und sollen dadurch sowohl kostenseitig als auch im Hinblick auf den Umweltschutz Vorteile bieten. Entscheidend ist jedoch die gesteigerte Ladeleistung. Statt bisher 215 kW erlaubt das Lademanagement bis zu 382 kW, das liegt noch über der Ladeleistung eines Porsche Taycan. Resultat der Kraftladung: Im Idealfall lässt sich der Ladezustand laut Hersteller in zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent anheben, das reicht noch nicht einmal für einen gemütlichen Espresso in der Raststätte.

Das äußere Erscheinungsbild wurde parallel angepasst. Die LED-Frontleiste, die von XPeng als Starlight Wing bezeichnet wird, strukturiert die Fahrzeugfront neu und bildet einen Rahmen über die gesamte Breite. Ergänzt wird der aufgefrischte Auftritt durch eine überarbeitete Farbpalette. Im Innenraum gibt es neue Materialien und Farben, außerdem wurde das zentrale Display auf 15,6 Zoll vergrößert. Die Bedienoberfläche bindet mobile Endgeräte über CarPlay und Android Auto ein.

Komplette Ausstattung, kaum Extras Zur Serienausstattung gehören das digitale Cockpit, diverse Fahrerassistenzfunktionen und eine im Wettbewerbsumfeld großzügige Komfortausstattung einschließlich Panorama-Glasdach, Wärmepumpe, beheizbarer Sitze und beheiztem Lenkrad sowie eines 18-Lautsprecher-Audiosystems. Software-Updates werden vollständig über Funk eingespielt. Die Optionsliste ist überschaubar: Alle Farben außer Weiß kosten 800 Euro extra, 20-Zöller statt der Serien-Räder mit 18 Zoll werden für 1.000 Euro angeboten, schließlich gibt es noch eine schwenkbare Anhängerkupplung für 1.150 Euro.

Für Kunden, die höhere Reichweiten benötigen, bleibt der G6 weiterhin als Long Range sowie als Performance-Variante mit Allradantrieb verfügbar. Hier steigt die Akkukapazität auf 80,8 kWh und die Ladeleistung auf 451 kW. Die Herstellergarantie umfasst bis zu sieben Jahre oder 160.000 Kilometer, ergänzt um acht Jahre auf die Hochvoltbatterie.

Die Standard-Range-Version beginnt bei 43.600 Euro, die Long-Range-Variante mit Hinterradantrieb startet bei 47.500 Euro und für die Performance-Allrad-Ausführung des G6 ruft Xpeng 51.600 Euro auf.