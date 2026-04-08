Zeekr 8X PHEV-SUV: Premium-Angriff mit bis zu 1.400 PS

Die Geely Gruppe, zu der unter anderen auch Volvo und Polestar gehören, bringt in China mit dem Zeekr 8X einen neuen High-Performance-SUV mit absolutem Premiumanspruch auf den Markt. Das Antriebskonzept, das eine extreme Systemleistung mit einer für Hybride hohen elektrischen Reichweite kombiniert, ist außergewöhnlich.

Mächtiger Auftritt Mit einer Länge von 5,10 Meter, einer Breite von 2,00 Meter und einer Höhe von 1,78 Meter bleibt der 8X zwar etwas hinter dem bereits präsentierten 9X zurück, liegt aber dennoch auf dem Niveau eines BMW XM. Das gilt auch für den Radstand von 3.069 Millimeter, der üppige Platzverhältnisse im Interieur verspricht. Mit einer Gesamtmasse von rund 2,8 Tonnen ist der Hybrid allerdings kein Leichtgewicht – aber das sind die Wettbewerber auch nicht. Das kantige Design des 8x lehnt sich klar am 9X an.

Prägend sind die an Front und Heck zweizeilig ausgeführten LED-Leuchten, der große Chrom-Kühlergrill, mit Chrom eingefasste Fenster sowie Aluminium-Einleger an den unteren Karosseriekanten (alternativ ist auch eine Dunkelchrom-Variante zu haben). In den stark ausmodellierten Radläufen stecken 20 bis 22 Zoll große Leichtmetallfelgen. Das Fahrwerk setzt auf adaptive Zweikammer-Luftfederung mit Höhenverstellung und elektronisch gesteuerte Dämpfer.

Bis zu 1.400 PS Leistung Das Rückgrat des Zeekr 8X bildet die neu entwickelte Haohan-S-Architektur mit 900-Volt-Technologie. Der Hybridantrieb setzt sich aus einem Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 275 PS, der als Generatorantrieb dient, und je nach Konfiguration zwei oder drei Elektromotoren zusammen. Die Pufferbatterie bietet wahlweise 55 oder 70 kWh Kapazität. Das Basis-Setup mit zwei E-Maschinen bietet 660 kW-Systemleistung (900 PS), die dreimotorige Variante kommt auf 1.030 kW (1.400 PS).

Die Spurtzeiten liegen bei 3,7 respektive 3,0 Sekunden. Mit der kleinen Batterie sollen rein elektrische Reichweiten von bis zu 320 Kilometern nach CLTC drin sein. Der große Akku schafft bis zu 410 Kilometer. Als Gesamtreichweite werden rund 1.400 Kilometer angekündigt. Dank 900-Volt-Technologie soll die Batterie in nur neun Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können.

Üppge Ausstattung Beim Thema Ausstattung spielt der Zeekr 8X die Luxuskarte. Zum Basispaket gehören unter anderem ein Naim-Soundsystem mit 29 Lautsprechern, ein Snapdragon-Prozessor für das Infotainment und ein Infrarot-Nachtsichtsystem. Das Assistenzpaket, das unter anderem auf Lidar-Sensoren setzt, bietet verschiedene autonome Fahrszenarien. Das Infotainmentsystem mit einem 24,3 Zoll großen Doppel-Touchscreen setzt auf KI-Unterstützung. Hinzu kommen ein Head-up-Display mit Augmented Reality und ein digitales Kombiinstrument. Selbst die Fondpassagiere verfügen über einen eigenen zentralen Touchscreen.

Optional kann zum Panoramaglasdach auch ein weiterer ausklappbarer Bildschirm geordert werden. Für ein Premium-Ambiente sorgen viel Leder und Mikrofaser-Oberflächen, klimatisierte und elektrisch einstellbare Sitze vorn und hinten. Für das Gepäck stehen unter der großen Heckklappe 1.133 Liter Ladevolumen bereit. Wird die Rückbank umgelegt, steigt dieses auf bis zu 2.200 Liter.

Marktstart und Preise In China kann der Zeekr 8X bereits vorbestellt werden. Die Preise starten ab umgerechnet rund 47.500 Euro für das Basismodell. Die Top-Version ist ab rund 65.000 Euro zu haben. Bislang ist der 8X nur für den chinesischen Markt vorgesehen. Ein Marktstart in Europa ist vorstellbar, allerdings nicht vor 2027. Sollten die Chinesen dabei die Preise auch nur annähernd nach Europa retten können, bekämen die heimischen Premium-Konkurrenten eine harte Nuss präsentiert.