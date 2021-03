Neue Folge: Motor Klassik trifft (10) Rainer Klink Warum historische Rennwagen begeistern

Vom Beamten zum Museumschef: Boxenstop-Chef Rainer Klink spricht in der neuen Folge von "Motor Klassik trifft..." über das Sammeln alter Rennwagen, sein Leben mit Oldtimern und warum er sich über die Zukunft des Hobbys gar keine Sorgen macht.

Rainer Klink sammelt Autos, Motorräder und Spielzeug, veranstaltet Oldtimer-Reisen, betreibt neben seinem Busunternehmen das Boxenstop-Museum. Dabei war er zunächst ganz brav Beamter. Doch da war immer schon die Begeisterung für historische Rennwagen und Motorräder. Sicher auch, weil Klink selbst Motocross gefahren ist.

Klink erzählt auch von ersten Reisen zur Rétromobile, Autokäufen in Frankreich, von denen die Ehefrau nichts wusste, zu deren Zweck aber ein Trailer mit in den Urlaub musste. "Wer rastet, der rostet" gilt bestimmt nicht für den sympathischen und umtriebigen Schwaben, dessen Herz für Motorsport schlägt, der seine Nachfolge längst geregelt hat und sich um die Zukunft von Old- und Youngtimern keine Sorgen macht.

Jeden Monat neu: Motor Klassik trifft...

MOTOR KLASSIK gibt es seit 35 Jahren zu lesen– und mit dem Podcast auch zu hören. Das neue Format erweitert die seit über einem Jahr erfolgreiche Podcast-Familie von AUTO MOTOR UND SPORT um ein neues Mitglied, das MOOVE, Übersteuern und AUTO MOTOR UND SPORT erklärt perfekt ergänzt.

"Einen besseren Gesprächspartner als Manfred Jantke hätte es für die erste Folge nicht geben können", sagen Dirk Johae und Andreas Of, die sich den Podcast ausgedacht haben. Der Podcast "Motor Klassik trifft..." erscheint jeden Monat neu.

