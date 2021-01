Motor Klassik trifft Chris Bangle (Ex BMW) Designer spricht über Fiat Coupé, 7er E65 und Opel

In der neuen Folge des Podcasts "Motor Klassik trifft..." spricht der ehemalige Chefdesigner von BMW über seine intensive Zeit bei dem süddeutschen Premiumhersteller, seine unterhaltsamen Anfänge bei Opel in der Siebzigern, seine prägenden Jahre im Centro Stile von Fiat, seine große Liebe zur Designstudie Alfa Romeo Carabo von Bertone, den Einfluss von klassischen Autos und die Inspirationen in seiner Jugend an der US-Rennstrecke in Elkhart Lake.

Bangles Karriere bei Opel, Fiat und BMW

Fiat Bei Fiat hatte Chris Bangle das Coupé gestaltet. Was er heute ändern würde, verrät er im Podcast.

Wohl kein Autodesigner der letzten Jahrzehnte polarisierte mit seinem Formen so sehr wie Chris Bangle. Wir haben in unserem Podcast ausführlich mit dem 64 Jahre alten Wahl-Italiener über alle Stationen seiner spannenden Karriere gesprochen. Darin spricht er ausführlich über seine Arbeit bei BMW, aber auch über seine wenig bekannte Zeit als Interiordesigner bei Opel in Rüsselsheim.

Bangle, der heute im Piemont lebt und dort ein Designstudio betreibt, erzählt außerdem von seiner Arbeit im Centro Stile von Fiat, natürlich auch über sein Exterior Design des Coupé Fiat. Dabei verrät er das Geheimnis dieser Formikone auf vier Rädern und, was er heute anders machen würde. Außerdem erzählt er, warum Designer ihre Autos nicht unbedingt gerne selbst fahren. Darüber hinaus bietet der neue Podcast ein einmaliges Hörerlebnis für "Banglish", seine eigenwillige Sprachmischung aus Deutsch und amerikanischem Englisch. Ein faszinierender wie höchst unterhaltsamer Streifzug durch die Designwelt von Chris Bangle.

Jeden Monat neu: Motor Klassik trifft...

MOTOR KLASSIK gibt es seit 35 Jahren zu lesen– und mit dem Podcast auch zu hören. Das neue Format erweitert die seit über einem Jahr erfolgreiche Podcast-Familie von AUTO MOTOR UND SPORT um ein neues Mitglied, das MOOVE, Übersteuern und AUTO MOTOR UND SPORT erklärt perfekt ergänzt.

"Einen besseren Gesprächspartner als Manfred Jantke hätte es für die erste Folge nicht geben können", sagen Dirk Johae und Andreas Of, die sich den Podcast ausgedacht haben. Der Podcast "Motor Klassik trifft..." erscheint jeden Monat neu.

