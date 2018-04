Vom Band rollt der Skoda Kamiq, den die Marke als „Mainstream-City-SUV“ bezeichnet beim SAIC/VW-Jointventure in China. Der Kamiq ist 4,39 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,59 hoch. Damit fällt der SUV ein Zentimeter länger als der Karoq in Europa und fünf Zentimeter länger als der Karoq auf dem chinesischen Markt. Mit 2,61 Meter ist der Radstand um zwei Zentimeter kleiner als beim Karoq in Europa – der Kamiq basiert nicht auf dem Modularen Querbaukasten (MQB).

Skoda Kamiq basiert auf alter VW-Plattform

Der Skoda Kamiq wird als günstiges Einstiegsmodell in die SUV-Welt der tschechischen Marke unterhalb des Karoq und des Kodiaq in China positioniert und basiert auf dem VW Lavida, dessen Plattform PQ34 den Golf IV oder den Seat Leon trug. Angetrieben wird er von einem 110 PS starken 1,5-Liter-Saug-Benziner, der seine 150 Nm entweder an ein manuelles 5-Gang- oder ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe weitergibt. Allradantrieb ist nicht vorgesehen. Letzter ist in China nicht besonders beliebt. Umso beliebter will sich Skoda bei den Kunden machen, indem die Marke „Wünsche und Vorlieben chinesischer Kunden in Ausstattung, Konzept und Gestaltung“ einfließen ließ.

Optisch zeigt sich der Kamiq allerdings mit den typischen Design-Merkmalen der tschechischen Marke. Scheinwerfer und konturierte Motorhaube, Grill und Heckabschluss sind vom Karoq entliehen. Der Preis in China soll umgerechnet rund 11.500 Euro betragen.

Foto: Gerd Stegmaier Typisch SUV: Erhöhte Sitzposition, guter Überblick.

Sitzprobe im Skoda Kamiq

Für diesen Preis darf sich der chinesische Kunde ein vor allem gemessen an der Länge hervorragendes Platzangebot freuen. Hinten reisen Personen auch jenseits der 1,80 Meter Körpergröße bequem, selbst wenn in der ersten Reihe ähnlich große Personen sitzen. alle Passagier können bequem einsteigen und diee Sitze fühlen sich während der ersten Minuten gut an, die Materialien auch, obwohl man etlichen Stellen auch wahrnimmt, dass der Kamiq für ein preissensibles Segment gemacht ist: Die Instrumente vor dem eher profanen Lenkrad wirken wie aus dem Skoda Roomster übernommen. Immerhin gibt es einen großen Bildschirm über der Mittelkonsole. Etwas unglücklich wirkt, dass die Fußmaten noch fehlen und Folien ihre Aufgabe vorübergehend übernehmen mussten – aber das bedeutet nichts. Schließlich ist es bis zur Markteinführung im Sommer noch ein wenig hin.

Die Grafik der Navigationskarten macht dafür dank ordentlicher Auflösung einenn guten Eindruck – über die Eingängigkeit der Bedienung lässt sich wenig sagen, solange man chinesische Schriftzeichen nicht verstehen kann. Leichter zu erkennen ist, dass der Kofferraum eher einfach gestaltet ist: Hinter der Ladekante geht es mindestens 15 Zentimeter runter, außer Teppich und Plastikverkleidungen für die Radkästen hat das Gepäckabteil nicht viel zu bieten. Aber er ist verhältnismäßig groß, die einfachere Hinterachskonstruktion ohne Allrad scheint vorl dem Gepäckvolumen zu Gute zu kommen.

Fazit

Der Kamiq dürfte bei chinesischen Kunden ins Schwarze treffen: Er bietet ein enorm gute Platzangebot fürs Geld, ist nur 5 Zentimeter kürzer als der Karoq in China und sieht dennoch wie ein Skoda-SUV aus. Beim Infotainmentsystem ist er nicht von gestern und die Technik dürfte einem befriedigenden Gebrauch im Alltag nicht entgegenstehen. Und wenn Skoda beim SUV-Hype Chinas dabei sein will, scheint der Kamiq genau das richtige Auto: In zwei Jahren soll der SUV-Anteil auf dem dortigen Neuwagenmarkt bei 60 Porzent liegen – so soll das auch in der Skoda-Modellpalette sein. Mit der Einführung des Kodiaq 2017 und der Karoq im März 2018 sind die Stückzahlen im ersten Quartal 2018 um 19 Prozent gestiegen.