Vom Band rollt der Skoda Kamiq, den die Marke als „Mainstream-City-SUV“ bezeichnet beim SAIC/VW-Jointventure in China. Der Kamiq ist 4,39 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,59 hoch. Damit fällt der SUV acht Zentimeter länger als der Karoq aus, misst jedoch rund fünf Zentimeter weniger Breite und knapp zwei Zentimeter weniger Höhe. Mit 2,61 Meter ist der Radstand um drei Zentimeter kleiner.

Skoda Kamiq basiert auf alter VW-Plattform

Der Skoda Kamiq wird unterhalb des Karoq und des Kodiaq in China positioniert und basiert auf dem VW Lavida, dessen Plattform PQ34 den Golf IV oder den Seat Leon trug. Angetrieben wird er von einem 110 PS starken 1,5-Liter-Saug-Benziner. Weder die Getriebeart ist aktuell bekannt, noch, ob der SUV mit Allradantrieb auf den Markt kommen wird. Letzter ist in China nicht besonders beliebt. Umso beliebter will sich Skoda bei den Kunden machen, indem die Marke „Wünsche und Vorlieben chinesischer Kunden in Ausstattung, Konzept und Gestaltung“ einfließen ließ.

Optisch zeigt sich der Kamiq allerdings mit den typischen Design-Merkmalen der tschechischen Marke. Scheinwerfer und konturiere Motorhaube, Grill und Heckabschluss sind vom Karoq entliehen. Der Preis in China soll umgerechnet rund 11.500 Euro betragen.