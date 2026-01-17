BMW M5 S63-Motor: Hier kommt der legendäre V8 an seine Grenzen

Der S63-Motor basiert auf dem N63, wurde jedoch für die M-Modelle von BMW erheblich überarbeitet. Mit einer Leistungsspanne von 560 bis über 625 PS, je nach Modell und Baujahr, bietet er eine starke Performance. Der Motor verfügt über eine Twin-Scroll-Turboaufladung, die für eine gleichmäßige Leistungsentfaltung sorgt. Dank der Verwendung von Leichtbaumaterialien wie Aluminium für den Motorblock konnte das Gewicht reduziert werden, was sich positiv auf die Fahrdynamik auswirkt.

Typische Schwachstellen Wie bei vielen Hochleistungsmotoren gibt es auch beim S63 einige bekannte Probleme. Ein häufiges Thema ist der Ölverbrauch, der bei hohen Laufleistungen auftreten kann. Dies wird oft durch undichte Turbo-Ansaugschläuche oder Probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung verursacht. Ein weiteres Problem sind defekte Xenon-Brenner bei frühen Modellen sowie gelegentliche Ausfälle des Lenkgetriebes und des iDrive-Systems. Beim F90-Modell wurden zudem vereinzelt Abplatzer an den Keramikbremsen und Kühlwasserverluste gemeldet.

Wartung und Kosten Die Wartung eines S63-Motors ist kostenintensiv, was bei einem Hochleistungsaggregat dieser Art zu erwarten ist. Ein Ölwechsel mit hochwertigem Motoröl ist unerlässlich und sollte regelmäßig durchgeführt werden, um die Lebensdauer des Motors zu maximieren. Die Kosten für neue Reifen, Bremsen oder andere Verschleißteile können schnell in die Tausende gehen. Besitzer sollten zudem auf die Qualität der verwendeten Ersatzteile achten, um teure Folgeschäden zu vermeiden.

Vergleich mit anderen Motoren Im Vergleich zu Konkurrenzmotoren wie dem Mercedes-AMG 4,0-Liter-V8 oder dem Audi 4,0-Liter-TFSI zeigt der S63 eine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Während die Konkurrenz oft auf kleinere Hubräume setzt, bleibt BMW mit dem S63 seiner Linie treu und bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Allerdings sind die Wartungskosten beim S63 tendenziell höher, was potenzielle Käufer berücksichtigen sollten.

Zukunftsperspektiven Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Automobilindustrie stellt sich die Frage, wie lange der S63-Motor noch produziert wird. BMW hat bereits angekündigt, in Zukunft verstärkt auf Hybrid- und Elektroantriebe zu setzen. Dennoch bleibt der S63 ein Meilenstein in der Geschichte der Hochleistungsmotoren und wird sicherlich noch viele Jahre lang ein begehrtes Aggregat bleiben.