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Gebrauchtwagen

Sie brauchen einfach nur ein Auto? Nehmen Sie den.

Seat Leon Gebrauchtwagen
Brauchen Sie einfach nur ein Auto?

Heute verkünsteln wir uns nicht. Im Gebraucht-Tipp zeigen wir Ihnen ein Auto, das einfach in jeder Hinsicht sinnvoll ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.07.2026
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Seat Leon Cupra, Exterieur
Foto: Arturo Rivas

Als Motorjournalist gehört es wohl zu den eingespielten Gewohnheiten, mit jedem Artikel auf eine neue und möglichst ausgefallene Autoidee zu kommen. Heute machen wir es mal bewusst anders und betrachten ein Auto, das gefühlt an jeder Ecke steht und höchstens bemerkenswert unauffällig ist. Der Seat Leon 3 ist der spanische Technikbruder des Golf 7. Damit wäre eigentlich schon genug gesagt, denn eben jene Kompakt-Plattform fährt noch heute auf Höhe der Zeit und bietet genug Platz und Technikkompetenz für alle realen Lebenslagen. Und wie es mit Autos so ist, die schon zu Neuzeiten echte Bestseller waren, findet sich mittlerweile ein reichlich gefüllter Gebrauchtmarkt. Dieser reicht vom maximal möglichen Sparbudget von weit unter 5000 Euro hin ...

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