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Das sind die besten zehnjährigen Gebrauchtwagen

Die besten Zehnjährigen
Das sind die besten zehnjährigen Gebrauchtwagen

Als Jahrgang für Gebrauchte liegt das Jahr 2016 gerade hoch im Kurs. Hier gibt es viel zuverlässige Technik zu niedrigen Preisen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.07.2026
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Gebrauchtwagencheck Toyota Aygo 2
Foto: Sven Krieger

Die Suche nach dem perfekten Gebrauchtwagen fühlt sich oft wie eine Reise ins Ungewisse an. Man wälzt Inserate, hofft auf Ehrlichkeit und fürchtet die versteckten Reparaturfallen. Doch was wäre, wenn wir Ihnen einen goldenen Kompass für den Gebrauchtwagenmarkt an die Hand geben könnten? Die Antwort liegt in einem ganz bestimmten Zeitfenster: dem Baujahr 2016. Oder anders: Modelle die heute ziemlich genau zehn Jahre alt sind. Wer heute ein Auto aus diesem Jahrgang wählt, schont nicht nur das Portemonnaie, sondern entscheidet sich für eine Ära, in der automobile Technik ihren Zenit erreicht hatte. Diese Autos sind modern genug, um alle wichtigen Komfort- und Sicherheitsstandards zu bieten, verzichten aber konsequent auf den überbordenden Digital-Wahn ...

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