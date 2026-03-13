Mercedes VLE mit langem Radstand: Erste Bilder vom VLE Extralang

Schon bei der bisherigen Mercedes-Benz V-Klasse (W447) gab es neben der kompakten Variante und der Langversion auch eine extralange Ausführung. Dieses Konzept führt Mercedes beim Nachfolger fort. Auch der neue Mercedes-Benz VLE wird künftig mit einem zweiten, noch längeren Radstand angeboten.

Zum Marktstart im Sommer 2026 kommt aber zunächst der VLE mit normalem Radstand auf den Markt. Die Bestellfreigabe für den VLE 300 erfolgt im Frühjahr 2026, während ab Herbst 2026 zusätzlich der leistungsstärkere VLE 400 4Matic ausgeliefert wird. Erst zu einem späteren Zeitpunkt folgt dann die extralange Version.

Radstand wächst um fast 20 Zentimeter Bei der Langversion verlängert Mercedes ausschließlich den Radstand. Dieser wächst von 3,34 auf 3,52 Meter, während der hintere Überhang unverändert bleibt. Die Gesamtlänge steigt dadurch von 5,31 auf 5,48 Meter.

Optisch lässt sich der Unterschied daran erkennen, dass bei der langen Version ein zusätzliches Karosseriestück im Bereich der B-Säule eingefügt wird. Beim Modell mit normalem Radstand schließt die Schiebetür dagegen direkt an die Fahrertür an. Interessant ist zudem, dass der verlängerte Radstand nicht nur dem luxuriöser positionierten Mercedes-Benz VLS vorbehalten bleibt. Auch der VLE erhält damit später eine deutlich geräumigere Variante.

Neue Elektroplattform für die Van-Baureihe Technische Basis des neuen Vans ist die modulare Elektroarchitektur Mercedes VAN.EA. Sie wurde speziell für Elektroantriebe entwickelt und bildet künftig die Grundlage für mehrere Van-Modelle. Ergänzend will Mercedes später über die Plattform Mercedes VAN.CA auch Varianten mit Verbrennungsmotor anbieten.

Mit 5,31 Metern Länge, knapp zwei Metern Breite und einem Radstand von 3,34 Metern wächst der VLE gegenüber der bisherigen V-Klasse. Gleichzeitig setzt Mercedes stärker auf Aerodynamik: Ein geschlossener Grill, flächenbündige Türgriffe und ein aerodynamisch geformtes Heck sorgen für einen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,25 – ein wichtiger Faktor für die elektrische Reichweite.

Mehr Platz und flexible Sitzkonzepte Im Innenraum bleibt der Van seinem Konzept als vielseitiger Großraum-Pkw treu. Je nach Konfiguration bietet der VLE Platz für zwei bis acht Personen und bis zu 4.078 Liter Stauraum. Neue Einzelsitze mit "Roll & Go"-System lassen sich leichter ausbauen und verschieben. Optional sind luxuriöse Grand-Comfort-Sitze mit Massagefunktion, Wadenauflage und elektrischer Verstellung erhältlich.

Mit der später folgenden extralangen Version dürfte vor allem das Platzangebot im Fond nochmals zulegen – ein wichtiger Vorteil für Shuttle-Dienste oder größere Familien-Einsätze.