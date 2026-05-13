600 PS und Carbon-Leichtbau: HSR Type 859 vorgestellt

Das Herzstück des HSR Type 859 ist ein überarbeiteter 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotor (DAZA), der ursprünglich im Audi RS3 zum Einsatz kam. Während dieser Motor im Serienzustand bereits 400 PS liefert, hat HSR ihn umfassend modifiziert: Ein neuer Turbolader, Schmiedekolben sowie eine angepasste Ansaugung sorgen dafür, dass die Leistung je nach Fahrmodus zwischen 500 und 600 PS liegt. Ergänzt wird dies durch eine Trockensumpfschmierung, die für optimale Schmierverhältnisse auch bei extremen Belastungen sorgt.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechsgang-Getriebe aus dem Audi S4 B8, das mit einer offenen Schaltkulisse ausgestattet ist. Der permanente Allradantrieb nutzt ein Torsen-Differenzial mit einer Verteilung von 40:60 zwischen Vorder- und Hinterachse sowie einem mechanischen Sperrdifferenzial für maximale Traktion.

Leichtbau durch Carbon-Karosserie Ein weiteres Highlight des Type 859 ist seine Karosserie aus Kohlefaser. Um das Zielgewicht von unter 1.200 Kilogramm zu erreichen, hat HSR nahezu alle Karosserieteile aus diesem leichten und zugleich stabilen Material gefertigt. Die Basis bildet ein Audi Coupé B2, das bis auf die Rohkarosse zerlegt wird. Mithilfe von 3D-Scans wird die Struktur optimiert und umgebaut: Der Radstand wird um satte 32 Zentimeter verkürzt, während die Breite pro Seite um jeweils 6,5 Zentimeter zunimmt. Diese Maßnahmen verleihen dem Fahrzeug nicht nur eine aggressive Optik, sondern verbessern auch seine Fahrdynamik.

Zusätzlich wurde ein Überrollkäfig integriert, der sowohl für mehr Sicherheit als auch für zusätzliche Steifigkeit sorgt. Für ambitionierte Trackday-Fahrer bietet HSR sogar einen FIA-zertifizierten Vollkäfig an.

Innenraum: Individualität trifft auf Funktionalität Der Innenraum des Type 859 lässt sich vollständig nach Kundenwunsch gestalten. Ob als puristischer Zweisitzer mit sichtbarem Überrollkäfig oder als komfortabler Viersitzer mit luxuriösen Materialien – nahezu alles ist möglich. Zur Ausstattung gehören wahlweise Sportsitze oder Vollschalensitze sowie modernste Technologien wie Carbon-Keramikbremsen.

Trotz der umfangreichen Modernisierungen bleibt das Design dem Original treu: Die Silhouette erinnert stark an den klassischen Audi Sport quattro, wirkt jedoch durch breitere Kotflügel und moderne Akzente zeitgemäßer.

Exklusivität hat ihren Preis Mit einem Grundpreis von rund 500.000 Euro netto gehört der HSR Type 859 zweifellos zu den exklusivsten Fahrzeugen seiner Art. Dieser Betrag umfasst jedoch nicht nur das Fahrzeug selbst, sondern auch das Spenderfahrzeug sowie eine nahezu unbegrenzte Individualisierbarkeit nach Kundenwunsch. Die Produktion ist auf lediglich 84 Exemplare limitiert – eine Hommage an Audis legendären Rallye-Titel im Jahr 1984.

Aktuell existiert der Type 859 nur als digitales Konzept; ein erster Prototyp befindet sich jedoch bereits in Planung. Laut HSR ist das Interesse groß – kein Wunder angesichts der einzigartigen Kombination aus moderner Technik und nostalgischem Charme.