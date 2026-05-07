Porsche 959 im Original-Test von 1987: 420.000 Mark für 317 km/h

Porsche produzierte insgesamt 292 Exemplare des 959, darunter 29 Sport-Versionen. Hinzu kamen 16 Prototypen, 21 Vorserienfahrzeuge und acht weitere Modelle, die 1992 in Handarbeit gefertigt wurden. Die Sport-Version wiegt etwa 100 kg weniger, da sie auf Komfortmerkmale wie elektrische Fensterheber, Klimaanlage und Rücksitze verzichtet. Ein äußeres Unterscheidungsmerkmal: die fehlende Klappe im linken hinteren Seitenteil.
Der 959 besticht technisch durch variable Bodenfreiheit, verstellbare Dämpfer und einen komplexen Allradantrieb mit vier Fahrmodi. Weitere Highlights sind Magnesiumräder mit Zentralverschluss, Reifendruckkontrollsystem und ein spezielles ABS. Sein Sechszylinder-Boxermotor mit wassergekühlten Zylinderköpfen und Registerturboaufladung ...