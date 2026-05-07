Porsche 959 im Original-Test von 1987: 420.000 Mark für 317 km/h

Porsche produzierte insgesamt 292 Exemplare des 959, darunter 29 Sport-Versionen. Hinzu kamen 16 Prototypen, 21 Vorserienfahrzeuge und acht weitere Modelle, die 1992 in Handarbeit gefertigt wurden. Die Sport-Version wiegt etwa 100 kg weniger, da sie auf Komfortmerkmale wie elektrische Fensterheber, Klimaanlage und Rücksitze verzichtet. Ein äußeres Unterscheidungsmerkmal: die fehlende Klappe im linken hinteren Seitenteil.