Fiat 131 Mirafiori 1975 im Original-Test: sachliche Limousine und Rallye-Sieger

Als Fiat 1974 den 131 präsentiert, befindet sich Italien in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise: Inflation, Streiks und Anschläge erschüttern das Land, die Inflationsrate liegt bei fast 20 Prozent, im Staatshaushalt klafft ein Milliardenloch, und Fiat produziert deutlich weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. In der vom Ölpreisschock geprägten Autowelt wagt Volkswagen mit dem Golf den Neustart, während Fiat für den 131 eine konservative, sachliche Optik mit bekannten Technikbausteinen wählt.