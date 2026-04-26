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Fiat 131 Mirafiori 1975 im Original-Test: sachliche Limousine und Rallye-Sieger

Fiat Mirafiori im Original-Test
Keine Revolution, aber ein Rallye-Sieger

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Als Italien 1974 in der Krise steckt, präsentiert Fiat den 131 Mirafiori. Mit nüchternem Design und praktischen Stärken führt der Nachfolger des 124 eine neue Zeitrechnung bei Fiat ein. Der Test aus auto motor und sport 6/1975 zeigt Stärken und Schwächen der Mittelklasselimousine.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.04.2026
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Fiat 131 Mirafiori Test auto motor und sport 6/1975
Foto: Hans Peter Seufert

Als Fiat 1974 den 131 präsentiert, befindet sich Italien in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise: Inflation, Streiks und Anschläge erschüttern das Land, die Inflationsrate liegt bei fast 20 Prozent, im Staatshaushalt klafft ein Milliardenloch, und Fiat produziert deutlich weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. In der vom Ölpreisschock geprägten Autowelt wagt Volkswagen mit dem Golf den Neustart, während Fiat für den 131 eine konservative, sachliche Optik mit bekannten Technikbausteinen wählt.

Die neue Limousine ist nach dem Werk Mirafiori benannt, wächst im Vergleich zum Vorgänger 124 in allen Dimensionen und bietet mehr Komfort im Fahrwerk, moderne Sicherheitsfeatures wie ringförmige Verstärkungen und Knautschzonen. Fiat gibt zwei ...

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