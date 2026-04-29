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Renault Espace im Test von 1985: Wer braucht einen Van?

Renault Espace im Original-Test
Wer braucht einen Van?

Inhalt von

Ist der Renault Espace genial oder unnötig? Lesen Sie den historischen Test aus auto motor und sport 4/1985.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.04.2026
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Renault Espace I Test auto motor und sport 4/1985
Foto: Hans Peter Seufert

Der Renault Espace hätte auch ein Talbot werden können: Matra hatte das Konzept einer Großraumlimousine als Nachfolger des Talbot-Matra Rancho PSA angeboten. Doch der Mutterkonzern von Citroën und Peugeot wollte nicht, also klopfte der Karosseriehersteller bei Renault an. Die nahmen den Van ins Programm und wurden so zusammen mit Chrysler Pioniere dieses Segments. Aus den USA kam der Voyager. Das Publikum war zunächst skeptisch und brauchte ein bisschen Zeit, um die Vorteile eines Autos zu entdecken, das höher baut und deswegen auf der Grundfläche einer Mittelklasselimousine Platz für bis zu sieben Passagiere oder Raum für größere Transportaufgaben bietet. Die erste Espace-Generation J11 verkaufte Renault von März 1984 bis Dezember 1990 191....

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