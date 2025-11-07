AMS Kongress
Oldtimer
Auktionen & Events

Corvette-Rarität: Erste C4 mit 443 km zu verkaufen

C4 mit VIN 0001 zu verkaufen
Erste C4 Corvette mit nur 443 km auf dem Tacho

Inhalt von

In den USA steht die erste Corvette C4 zum Verkauf. Der Sportwagen mit der VIN 0001 hat nur 443 km auf dem Tacho.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.11.2025
Als Favorit speichern
Corvette C4 VIN 0001 (1984)
Foto: Proxibid/The Gonyer Collection

Autos mit niedriger Fahrgestellnummer sind bei manchen Sammlern besonders begehrt. Die ersten Exemplare einer Baureihe haben noch keine Änderungen erfahren, die in jede Serie einfließen und haben auch nach Jahrzehnten den Reiz des Neuen. Das gilt ganz besonders für die erste produzierte Fahrgestellnummer. Solche Autos kommen selten auf den Markt – kein Wunder, gibt es dieses Merkaml doch nur ein Mal bei jedem Modell.

VIN 00001 mit 443 km

Auf der US-Plattform Proxibit steht bis 8.11.2025 die erste je in Serie gebaute Corvette C4 zum Verkauf. Der in Bowling Green, Kentucky produzierte Sportwagen mit der VIN 1G1AY078XE5100001 hat nicht nur eine besonders niedrige Fahrgestellnummer, sondern auch eine geringe Laufleistung: 277 Meilen (443 km) zeigt der Wegstreckenzähler im Digitaltacho des Zweitürers an.

Laut Beschreibung des Verkäufers Carrick-Auction belegen Hunderte Dokumente und Fotos die Historie des Autos. Build Sheet, Window Sticker und diverse Werksunterlagen gehören ebenfalls zum Paket. Der Zustand der Nummer-eins-Corvette wird als makellos und unglaublich original beschrieben. Die Karosserie ist weiß lackiert, der Innenraum mit rotem Leder und Teppich ausgestattet. Der Verkäufer erwartet ein Mindestgebot von 25.000 US-Dollar.

