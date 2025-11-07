Corvette-Rarität: Erste C4 mit 443 km zu verkaufen

Autos mit niedriger Fahrgestellnummer sind bei manchen Sammlern besonders begehrt. Die ersten Exemplare einer Baureihe haben noch keine Änderungen erfahren, die in jede Serie einfließen und haben auch nach Jahrzehnten den Reiz des Neuen. Das gilt ganz besonders für die erste produzierte Fahrgestellnummer. Solche Autos kommen selten auf den Markt – kein Wunder, gibt es dieses Merkaml doch nur ein Mal bei jedem Modell.

VIN 00001 mit 443 km Auf der US-Plattform Proxibit steht bis 8.11.2025 die erste je in Serie gebaute Corvette C4 zum Verkauf. Der in Bowling Green, Kentucky produzierte Sportwagen mit der VIN 1G1AY078XE5100001 hat nicht nur eine besonders niedrige Fahrgestellnummer, sondern auch eine geringe Laufleistung: 277 Meilen (443 km) zeigt der Wegstreckenzähler im Digitaltacho des Zweitürers an.