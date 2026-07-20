Welchen dieser 9 verrückten Tuning-Mercedes würden Sie wählen?

Ein barolorotes Mercedes S-Klasse Coupé der Baureihe 126 mit weit ausgestellten Radläufen und Spoiler auf dem Heckdeckel, ein wild beflügelter Mercedes 190E, eine Langversion der Baureihe 123 im typischen AMG-Stil der frühen 80er-Jahre: Drei Beispiele aus der Patina Collective mit 40 meist getunten Mercedes der 70er bis 90er, die Broad Arrow vom 10. bis 21. August 2026 online versteigert.

Pre-Merger-AMG: 500E mit 6-Liter-V8 Die Highlights aus dem 40 Fahrzeuge umfassenden Angebot werden von einem Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 aus dem Jahr 1993 angeführt, dessen Schätzwert zwischen 150.000 und 180.000 US-Dollar liegt. Dieser seltene Vorläufer des späteren E 60 AMG stammt aus der Pre-Merger-Phase vor der Übernahme durch Mercedes. Der Viertürer ist in Schwarz (040) lackiert, hat eine schwarze Lederausstattung und verfügt über 17-Zoll-AMG-Aero-I-Felgen in Wagenfarbe sowie Recaro-Vordersitze. Angetrieben wird dieser "Pre-Merger"-AMG von einem 6,0-Liter-V8-Motor vom Typ "M119", der von AMG gebaut, gestempelt und zertifiziert wurde. Zum Fahrzeug gehören laut Auktionshaus die Originalrechnung, das AMG-Bestellformular und die deutschen Zulassungsdokumente.

Widebody: Mercedes 560 SEC und 190E Ein weiteres bemerkenswertes Fahrzeug ist ein Mercedes-Benz 560 SEC ABC-Exclusive Widebody von 1986 mit einem Schätzwert von 55.000 bis 60.000 US-Dollar (48.100 bis 52.400 Euro). Dieses Exemplar stammt eindeutig aus einer Zeit, als Anzüge breite Schulterpolster hatten.

Noch wilder kommt ein Mercedes 190E mit Schulz-Getzke-Widebody daher. Die Limousine in Silbermetallic lässt kein Tuning-Klischee der 80er-Jahre aus: SEC-Haube, deftig ausgestellte Radläufe, Tiefbettfelgen und ein umlaufender Heckspoiler, dessen Linie sich schon auf Höhe des hinteren Türgriffs aus dem Kunststoff wölbt. Der Schätzpreis liegt bei 45.000 bis 55.000 US-Dollar (39.300 bis 48.100 Euro).

"Das sind keine traditionellen Mercedes-Benz Sammlerautos oder typische AMG-Sammlerstücke", erläutert William Cooper, Fahrzeugspezialist bei Broad Arrow Auctions. "Unser Angebot aus der Patina Collective repräsentiert eine Ära wilder Designs und wahrer Exzesses, gepaart mit unglaublicher Leistung." Die Gruppe spreche einen aufstrebenden Markt für eine neue Generation von Autosammlern an, die auf der Suche nach den einzigartigsten und vielseitigsten Autos aus den 1980er und 1990er Jahren sind. Es handele sich um eine Gruppe von Fahrzeugen, die sich längst eine Kult-Anhängerschaft erarbeitet haben und sich nun zu echten Sammlerstücken entwickeln.

Online-Auktion ohne Mindestpreis Alle Autos werden ohne Mindestpreis versteigert. Die Online-Auktion beginnt am 10. August um 10 Uhr Eastern Time (16 Uhr in Deutschland) und endet am 21. August um 10 Uhr US-Ostküstenzeit (16 Uhr in Deutschland).