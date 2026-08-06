Blaupunkt Radio-Fernbedienung: Optik von gestern, Technik von heute

Es gibt sie tatsächlich noch – Autos ohne Touchscreens und ohne überfrachtete Multifunktionslenkräder. Genau auf Besitzer solcher Modelle hat Blaupunkt seine neue Autoradio-Lenkradfernbedienung zugeschnitten. Das Modell RC-26 richtet sich an Fahrer von Young- und Oldtimern, die wichtige Radiofunktionen direkt am Lenkrad steuern möchten. Die RC-26 greift aber auch dann, wenn nachgerüstete Autoradios nicht mit den vorhandenen Lenkradbedienknöpfen kommunizieren möchte.

Über neun Tasten lassen sich Funktionen wie laut, leise, Stummschaltung, Suchlauf und Menüsteuerung bedienen. Das Lenkradmodul wird – echt retro – per Halteriemen fixiert. Die Stromversorgung sichern zwei LR44-Knopfzellen. Das Empfänger-Interface muss an das 12-Volt-Bordnetz angeschlossen und per 3,5-Millimeter-Klinkenstecker mit dem Radio verbunden werden.

Klassischer Look, einfache Montage Das Design des RC-26 orientiert sich an den RC-Radio-Modellen von Blaupunkt. Kompatibel ist die Lenkradfernbedienung mit allen Blaupunkt-Radios, die über eine SWC-Option (Steering Wheel Control) verfügen. Die entsprechenden Funktionen sind bei einigen Modellen ab 2024 bereits vorprogrammiert. So kann die Installation plug&play erfolgen. Bei älteren Blaupunkt-Radiomodellen müssen die SWC-Funktionen im Menü angelernt werden.

Zu haben ist die Lenkradfernsteuerung zum Preis von 69 Euro. Im Lieferumfang sind neben allem Montagezubehör auch ein Ersatzhalteriemen für das Lenkrad sowie eine Bedienungsanleitung.