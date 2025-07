Deutschland liebste Oldtimer 2025

790.439 Oldtimer mit H-Kennzeichen

Laut der Studie sind in Deutschland 790.439 Autos mit H-Kennzeichen zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 1,6 % an den 49,3 Millionen Pkw. Die Autoren haben für die Studie Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ausgewertet. Der Stichtag für die Auswertung war der 1.1.2025. Zu den Autos mit H-Kennzeichen kommen 888.355 Autos, die über 30 Jahre alt sind, das sind 1,3 % am Pkw-Gesamtbestand. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Oldtimer um 6,8 % gestiegen. Weil Experten schätzen, dass etwa 220.000 Oldtimer mit 07er-Nummer, Wechselkennzeichen oder ohne Zulassung existieren, gehen die Studienautoren in Deutschland von 1,67 Millionen Oldtimer-Pkw im Bestand aus. Der Oldtimerverband DEUVET rechnet in den kommenden Jahren mit einem moderaten Wachstum des Bestandes: "Die Selbstreinigungsmechanismen des Marktes werden – wie bei Fahrzeugen aus den 70er- und 80er-Jahren – auch bei den 90er-Jahre-Fahrzeugen greifen", erklärt DEUVET-Präsident Ekkehard Pott.