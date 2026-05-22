Cabrio-Kaufberatung: 7 Youngtimer und Oldtimer von Fiat Spider bis Mercedes SLK

Was macht im Sommer mehr Laune als eine Tour über die Lieblingsstrecke im klassischen Cabrio? Wir haben sieben Tipps für ganz unterschiedliche Typen zusammengestellt: Je nachdem, ob Sie lieber zu einer kompromisslos offenen Genusstour über Land starten oder schnell mal zu zweit übers Wochenende wegfahren möchten – Autobahnetappen und Gepäck inklusive.

Welcher Roadster soll es sein?

Manche mögen lieber das knorrige Wesen eines britischen Roadsters und schätzen übersichtliche Technik, an der Selberschrauben Freude macht. Dann könnte ein MGA genau das richtige Auto sein. Andere mögen es dynamischer und suchen ihr Glück in den Kehren einer Passstraße. Möglicherweise bietet dann ein Porsche Boxster mit seiner direkten Lenkung und der Agilität seines ...