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Kaufberatung

Cabrio-Kaufberatung: 7 Youngtimer und Oldtimer von Fiat Spider bis Mercedes SLK

Offene Klassiker für den Sommer 2026
7 Kauftipps für die Cabrio-Saison

Inhalt von

Offene Klassiker in der Kaufberatung: Worauf bei Ford Thunderbird, Honda S800, Porsche Boxster und anderen zu achten ist, was sie kosten und zu wem sie passen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.05.2026
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Fiat 124 Spider AS (1967)
Foto: Uli Jooß

Was macht im Sommer mehr Laune als eine Tour über die Lieblingsstrecke im klassischen Cabrio? Wir haben sieben Tipps für ganz unterschiedliche Typen zusammengestellt: Je nachdem, ob Sie lieber zu einer kompromisslos offenen Genusstour über Land starten oder schnell mal zu zweit übers Wochenende wegfahren möchten – Autobahnetappen und Gepäck inklusive.

Welcher Roadster soll es sein?

Manche mögen lieber das knorrige Wesen eines britischen Roadsters und schätzen übersichtliche Technik, an der Selberschrauben Freude macht. Dann könnte ein MGA genau das richtige Auto sein. Andere mögen es dynamischer und suchen ihr Glück in den Kehren einer Passstraße. Möglicherweise bietet dann ein Porsche Boxster mit seiner direkten Lenkung und der Agilität seines ...

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