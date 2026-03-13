Dieser Ferrari gehörte dem Chef von Aston Martin

Das US-Auktionshaus Gooding Christie's hat am 5. und 6. März 2026 während der Auktionen in Amelia Island (Florida, USA) einige Scheunenfunde versteigert, die teils Jahrzehnte in Schuppen lagerten. Ein ganz besonderes Exemplar ist ein Ferrari 342 America, der einmal dem Aston-Martin-Besitzer David Brown gehört hatte und erst kürzlich geborgen wurde. Zuletzt stand der Ferrari Jahrzehnte in einer Sammlung im US-Bundesstaat New York.