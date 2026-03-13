AMS Kongress
Oldtimer
Auktionen & Events

Dieser Ferrari gehörte dem Chef von Aston Martin

Ferrari 342 America 0130 AL Barnfind
Seltener Scheunenfund oder Schnäppchen?

Inhalt von

Schnäppchen im Scheunenfund-Zustand oder teurer Schrott? Bei den Auktionen in Amelia Island kostete ein Ferrari 342 aus Promi-Vorbesitz viel weniger als erwartet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.03.2026
Als Favorit speichern
Ferrari 342 America Coupé (1951) barnfind
Foto: Gooding & Company

Das US-Auktionshaus Gooding Christie's hat am 5. und 6. März 2026 während der Auktionen in Amelia Island (Florida, USA) einige Scheunenfunde versteigert, die teils Jahrzehnte in Schuppen lagerten. Ein ganz besonderes Exemplar ist ein Ferrari 342 America, der einmal dem Aston-Martin-Besitzer David Brown gehört hatte und erst kürzlich geborgen wurde. Zuletzt stand der Ferrari Jahrzehnte in einer Sammlung im US-Bundesstaat New York.

Verkauft zur Hälfte des Schätzpreises

Der Sportwagen mit 12-Zylinder-Frontmotor sollte 900.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar kosten, umgerechnet rund 759.000 bis 1,0 Millionen Euro. Geboten wurde jedoch nur etwa die Hälfte des Schätzpreises. Weil das Auto ohne Mindestpreis versteigert wurde, genügten 533.000 Dollar, umgerechnet ...

