General Motors EV1: 104.000 Dollar für diesen E-Auto-Pionier

Mit dem EV1 hatte General Motors schon 1997 ein reines Elektroauto im Programm. Die erste Generation mit Bleiakkus fuhr 130 km weit, die zweite Generation mit Nickel-Metallhybrid-Akkus kam 1999 auf den Markt und kam auf 225 km Reichweite. Das schaffte der EV1 auch, weil seine Karosserie mit einem Cw-Wert von 0,19 sehr aerodynamisch war und das Leergewicht bei vergleichsweise niedrigen 1.320 kg lag.

GM ließ die meisten EV1 verschrotten Dass General Motors den EV1 nie verkauft hat, könnte laut "The Autopian" einer der Gründe für den hohen Preis sein. Denn offiziell gab es nie die Möglichkeit, privat in den Besitz dieses Autos zu kommen. Kunden konnten das Auto für drei Jahre leasen und bezahlten dafür anfangs 399 Dollar im Monat. Nach drei Jahren nahm GM das Auto zurück und ließ die meisten Exemplare verschrotten. Einige Exemplare spendete das Unternehmen an Universitäten. Auch in Museen sind einige EV1 zu finden. Rund 40 sollen laut Hemmings überlebt haben. Dass GM die meisten EV1 verschrotten ließ, führte zu Protesten – und dem Film "Who killed the electric car?"

"The Autopian" hat die Geschichte des grünen EV1 auf der Seite des Auktionshauses Peak Auto Auctions recherchiert. Demnach wurde das Auto als verlassen kategorisiert. Also landete das Elektroauto auf dem Abstellplatz des Abschleppunternehmens A-Tow Inc. in Atlanta, Georgia. Da sich kein rechtmäßiger Besitzer gemeldet habe, genehmigte ein Gericht die Versteigerung.