Oldtimer mit 07er-Kennzeichen: Das kann Ärger geben

Viele Oldtimer sind mit rotem 07er-Kennzeichen unterwegs. In Deutschland ist das praktisch, weil ein Kennzeichen für mehrere Fahrzeuge genutzt werden kann und der regelmäßige Gang zum TÜV nach einmaliger Abnahme entfällt. Bei Reisen ins Ausland wird es aber schnell unübersichtlich. Denn eine pauschale Zusage, dass die 07er-Nummer überall akzeptiert wird, gibt es nicht. Der ADAC sagt klar: Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, mit dem 07er-Kennzeichen außerhalb Deutschlands frei und ohne Einschränkungen fahren zu dürfen.

Das 07er-Kennzeichen ist kein normales Alltagskennzeichen. Es ist in Deutschland an bestimmte Zwecke gebunden, wie eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums bestätigt. Erlaubt sind ausschließlich Fahrten zu Oldtimer-Veranstaltungen inklusive An- und Abreise. Dazu kommen Probe- und Überführungsfahrten sowie Werkstatt- und Prüfungsfahrten. Eine Ausfahrt "nur zum Spaß" oder die Nutzung des Autos im Alltag sind damit nicht abgedeckt. Genau das kann im Ausland zum Problem werden, wenn bei einer Kontrolle gefragt wird, warum das Auto gerade unterwegs ist. Dazu kommt, dass das 07er-Kennzeichen als Sonderlösung nicht überall in Europa bekannt ist. Manche Länder reagieren gelassen, andere schauen genauer hin.

Wo es meistens klappt – und wo es schon Ärger gab Aus der Praxis wird laut ADAC berichtet, dass es in Österreich, Italien und der Schweiz häufig ohne Schwierigkeiten läuft. Gleichzeitig sind Fälle bekannt, in denen es Diskussionen gab, etwa in Frankreich, den Niederlanden und Tschechien. Wie oft das passiert, lässt sich nicht sauber beziffern. Viele Vorfälle sind nur aus Erzählungen bekannt oder wurden nicht vollständig dokumentiert. Trotzdem gilt, im schlimmsten Fall kann es teuer werden. Dem ADAC sind immer wieder Fälle mit hohen Bußgeldern und sogar Fahrzeugbeschlagnahmungen gemeldet worden. Ganz ausschließen lässt sich sowas also nicht.

So bereiten Sie sich vor Wer mit diesem bestimmten Kennzeichen ins Ausland will, sollte vorher zwei Dinge klären. Erstens den Versicherungsschutz. Am besten lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass der Schutz im Zielland und den Transitländern gewährleistet ist. Zweitens hilft es, den Zweck der Fahrt belegen zu können. Wenn eine Veranstaltung der Grund der Reise ist, sind Einladungen, Tickets oder Teilnahmebestätigungen ein Nachweis für die Behörden.

Für rein touristische Fahrten bleibt die Lage grauer. Hier empfiehlt der ADAC, vorab bei den deutschen Botschaften der Zielländer nachzufragen, ob Einwände bekannt sind. Eine positive Rückmeldung ist keine Garantie, kann bei einer Kontrolle aber helfen. Praktisch sind außerdem Merkblätter in der jeweiligen Landessprache, die kurz erklären, was ein 07er-Kennzeichen ist und wofür es genutzt werden darf.

Was zusätzlich helfen kann, ist ein technischer Vorab-Check in einer Werkstatt. Wenn man nachweisen kann, dass Bremsen, Licht und Reifen überprüft wurden und alles einwandfrei funktioniert, kann das eventuelle Nachfragen in Sachen Verkehrssicherheit klären. Wer die Reise möglichst stressfrei planen will, kann statt 07er über eine H-Zulassung nachdenken. Mit regulären Kennzeichen gibt es im Ausland in der Regel weniger Erklärungsbedarf.